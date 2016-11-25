Янукович считает, что украинская власть должна проводить переговоры с боевиками

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону, которую транслировал телеканал "112 Украина".

По словам экс-президента, если бы у него была возможность, то он бы "помогал людям" на Донбассе.

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"Потому что я там вырос, я знаю, как им тяжело живется, я бы помогал. В плане гуманитарном. Но, к сожалению, у меня возможностей таких нету", - сказал Янукович.

Он добавил, что Донбасс "был очень самодостаточным регионом".

"Я хорошо экономику Донбасса знаю", - добавил экс-президент.

По словам Януковича, в 2002 году, когда он "уходил из Донбасса в Киев", Донецкая область производила 22,5% внутреннего валового продукта Украины, при том, что там жили «только 10%» граждан от общей численности населения страны.

"Донбасс в тот период времени имел свыше 320 работающих крупных промышленных предприятий", - сказал Янукович.

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По его мнению, несмотря на то, что "все там сейчас разрушено, несмотря на то, что там территория сужена, народ как-то живет, мучается, но живет". "Какие-то предприятия работают", - добавил экс-президент.

Он высказал мнение, что, "наверняка, кто-то помогает, но кто, - я не могу сказать".

"Хочу только спасибо сказать тем, кто это делает, потому что людям как-то нужно жить на этой территории. Ведь что сделала Украина? Украина взяла и заблокировала. А я считаю, что это неправильно", - сказал Янукович.

Кроме того, он считает ошибочным отказ Украины проводить переговоры с «представителями этих территорий».

"Тоже неправильно. С ними нужно проводить переговоры", - добавил экс-президент.