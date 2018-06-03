Годовщина Голодомора: те, кто отрицает, - не боятся Бога

Мне почти за двадцать лет журналистской деятельности приходилось работать на десятках международных конференций, форумах и симпозиумах при участии известных политиков и ученых. Но думаю, что Форум, посвященный 75-й годовщине Голодомора, который прошел сегодня в национальном Оперном театре, запомнится его участникам навсегда. Как всегда остаются в памяти сильные впечатления и сильные чувства. Каждый присутствующий в зале действительно глубоко сочувствовал страшной трагедии украинского народа. Женщины не сдерживали слез. Иностранцы слушали внимательно и напряженно. Они не “отбывали мероприятие”, они были его полноправными участниками. Невзирая на всю респектабельность и официозность мероприятия (там присутствовали четыре президента, представители международных делегаций, дипломатического корпуса) там были чувства. Наверно, потому речь каждого присутствующего президента не была “дежурной”. И это наверно, первый отечественный форум, где совсем не звучал русский язык. Совсем. Даже Саакашвили под молчаливое одобрение зала прочитал свое выступление по-украински. Сорок четыре державы мира солидаризировались с Украиной в отдании дани памяти жертвам.

“Почему вы не приедете к нам на годовщину Голодомора? – спросила я вчера по телефону известного российского аналитика, - Вы же каждую неделю бываете в Киеве…” Четкого ответа я не получила. Не хочется перемывать кости России, но скажу, что мы таки сделали для них неплохое дело. Наше поминовение Голодомора вынудило их наконец, вспомнить и своих жертв режима. И пусть эти все научные конференции, которые прошли в России и еще готовятся, организованы лишь как ответ Украине. Пусть они имеют узкоспециальную цель: показать, что была общая беда, а не преднамеренный мор... все же и их жертвы голода будут Россией помянуты, отмечены и отпеты на панихидах. Что для России человеческая жизнь? Пусть россияне сами решают для себя этот вопрос. Украина его решила.

И сегодня не имело никакого значения, станет ли Ющенко Президентом во второй раз, но для одного Президента уже достаточно рассказать миру правду об этой трагедии, которая живет в каждой или почти каждой украинской семье.

“Голод - самое страшное уничтожение, медленное истязание...Черная доска, это село, район и область, где запрещены въезд и выезд, запрещены торговля и выезд. Это гетто, чтобы уничтожить народ”, - говорил Виктор Ющенко. Оценивая последствия голода для Украины, Президент назвал самым главным то, что как нация украинцы смогли выстоять в этой трагедии: «Важнее всего: Украина выстояла и Украина победила. Победила правда, победила историческая справедливость. Так есть и так, безусловно, будет. Народ мой есть. Народ мой всегда будет. На веки вечные», - сказал Виктор Ющенко. В своем выступлении он призывал международное сообщество осудить все преступления тоталитарного советского режима.

Президент Латвии Валдас Затлерс отметил, что события 1932-33 годов были ужасным преступлением, которое уничтожило человеческое достоинство. Ни одна нация, подчеркнул он, включая россиян, не избежала преступлений тоталитаризма. Сегодня время для размышлений, собственного осмысления. Мы должны знать правду, осознать ее, чтоб никогда не допустить таких ошибок.

“Сталинские преступления входят на поверхность и после десятилетий укрывательства и лжи, - сказал президент Литвы Валдас Адамкус, выражая солидарность с украинским народом, - Литовский народ, который тоже испытал истязания, почитает с вами жертв страшной трагедии. 25 тысяч человек, которые умирали ежедневно во время Голодомора, это - преступление против человечества”.

Выступления участников перерывались отдельными выступлениями артистов. Сценография мероприятия - это отдельная история. Всего с тремя-четырьмя видами жестяных декораций, и тремя полотняными монументами (имитируют все советские символы) режиссер и художник показали и трагедию народа, и борьбу за историческую память.

Документальные черно-белые кадры счастливого советского прошлого, кадры с улыбающимся Сталиным на фоне старой советской песни: “Слышат горы, долины и реки. Слышит каждая травка в пути. Сталин с нами, он с нами навеки. Он в суровой борьбе впереди»... И здесь же стоны, плач, мольба детей о хлебе и “знаменитые” телеги на которые парни в кожных куртках собирают умерших. Аутентичные старинные песни и текст... Письма тогдашнего итальянского консула, который описывал, как истребляется украинский народ. Слова Василия Денисенко к Михаилу Грушевскому о том, как умирают от голода люди. И приказ одного из советских лидеров: не бойтесь идти на крайние меры, за вами – партия.

На Форуме еще раз напомнили о труде исследователей Голодомора Роберта Конквета и Джима Мейса, украинистов, которые каждый отдельно провели огромные исследования этого преступления.

Президент Польши Лех Качинский, осудив все преступления сталинского режима сказал: “Народ Украины выбирает свой путь. И я уверен, что этот путь ведет на запад. И если украинская история станет интегрированной частью европейской истории, то нам следует знать правду. Нам следует знать правду, и следует, чтоб эта правда стала частью нашего сознания”.

Одним из последних говорил поэт Моисей Фишбейн. Хочется привести его слова о Голодоморе: “В 1932-33 годах в центре Европы погибало украинское село... Дети кричали и просили хлеба... Село начинало выть... Потом село начало стонать, а затем замолчало и превратилось в кладбище... Сталинские сатрапы, это – зло, люди, которые не боятся Бога. Те, кто отрицает Голодомор также не боятся Бога... Я прошу мир признать Голодомор геноцидом. А мы будет всегда помнить это”.

“Для чего сейчас тратить деньги на такие мероприятия?” – спрашивает украинская оппозиция. А ответ на этот вопрос висит в воздухе: маховик международного признания Голодомора запущен. И эти мероприятия следует проводить, чтоб не утратить достижения признания, если в Украине изменится власть. Кстати, об оппозиции... В Оперном театре я увидела лишь одного оппозиционера - и тот “в отставке” - Тараса Чорновила.

Лана Самохвалова