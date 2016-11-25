Янукович заявил, что не отдавал приказы относительно силового разгона Майдана
20:05, 25 ноября 2016Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не отдавал приказы относительно силового разгона Майдана.
Янукович заявил, что он "против кровопролития" / УНИАН
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону.
"Я очень много на эту тему говорил. Конечно, нет ... Их не было и не могло быть априори. Потому что я принципиально против кровопролития", – заявил Янукович, отвечая на вопрос, отдавал ли он какие-то приказы по разгону Майдана.
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Командующий внутренних войск МВД Украины времен Януковича Станислав Шуляк, который находился на пресс-конференции, также в унисон заявил, что таких приказов не было.
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