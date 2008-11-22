Буковинские бютовцы просят у Тимошенко спасения от местного лидера

В Черновицкой области более 30 депутатов от БЮТ областной, нескольких районных и сельских советов просят лидера блока Юлию ТИМОШЕНКО «изучить деятельность» народного депутата Украины, председателя облорганизации ВО «Батькивщина» Петра ГАСЮКА, дать его действиям соответствующую оценку, а также рассмотреть вопрос о «его дальнейшем пребывании как народного депутата при формировании будущих списков от БЮТ в Верховную Раду Украины».

Авторы заявления, текст которого передан УНИАН, утверждают, что председатель Черновицкой партийной организации ВО «Батькивщина» П.ГАСЮК проводит «антидемократическую партийную кадровую политику, которая приводит к внутренним противостояниям». «Многих активных людей, которые добросовестно работают, имеют партийный опыт и показали высокие результаты работы на выборах 2006-2007 гг., сейчас время лишают членства в партии, отстраняют от партийных должностей, а также оказывают на них определенное политическое давление», - говорится в обращении.

Депутаты также возмущены тем фактом, что П.ГАСЮК проигнорировал обращение депутатов одного из сельских советов, которые поднимали вопрос незаконного изъятия 16 га земли на территории этого совета вопреки позиции сельской общины, отказавшись «даже их принять».

Подписанты обращают внимание Ю.ТИМОШЕНКО и на то, что без реакции П.ГАСЮКА остался факт отвода частной структуре под застройку без процедуры конкурса и аукциона 30 га земли вблизи Черновцов в с. Каменка после ликвидации воинской базы, несмотря на то, что по этому поводу к П.ГАСЮКУ неоднократно обращались однопартийцы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батькивщина», П.ГАСЮК, комментируя это заявление своих однопартийцев, отметил, что «за этими подписантами ничего не стоит, кроме собственных интересов".

"В областной организации «Батькивщины» 15,5 тыс. членов и более 1400 депутатов всех уровней. И то, что несколько людей подписали эту бумагу – это лишь их ответственность. К счастью, не 15 или 16 человек в области решают, кто достоин стать народным депутатом», - заявил П.ГАСЮК.

П.ГАСЮК отбросил вероятность того, что письмо его партийных противников может спровоцировать на Буковине раскол в партии «Батькивщина». «Говорить о расколе – это смешно. Черновицкая областная организация партии ВО «Батькивщина» была и является одной из самых сильных областных организаций в Украине. И пока я ее возглавляю, она будет оставаться таким же монолитом», - заявил он.

Нынешний лидер буковинской «Батькивщины» также добавил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания в партийных рядах облорганизации значительного количества «достаточно высоких должностных лиц от БЮТ». «Если те дела в силовых структурах, которые там продолжаются, будут доказаны, то эти люди еще до суда будут исключены из партии», - добавил народный депутат.

Справка УНИАН. П.ГАСЮК возглавляет Черновицкую областную организацию ВО «Батькивщина» со времени ее создания. После Помаранчевой революции был назначен первым заместителем председателя Черновицкого ОГА, однако, не поработав и года, по собственному желанию ушел с этой должности, заявив, что в период подготовки к парламентским и местным выборам отдает преимущество партийной работе. Избирался народным депутатом Украины по избирательному списку БЮТ в 2006, 2007 годах.