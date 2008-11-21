Черномырдин о теме Голодомора: чего хотят - жалости? Но не на костях же...

Говоря на тему Голодомора, необходимо говорить и о погибших в Великой Отечественной войне, а не сосредоточиваться только на трагедии 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, выступая перед участниками международной конференции «Голод в СССР 30-х годов: исторические и политические оценки», которая проходит в Харькове в гостинице «Космополит».

Тему голода 1932-1933 годов В.ЧЕРНОМЫРДИН считает «очень животрепещущей для Украины», но не может согласиться с тем, что, по его мнению,«искажаются факты и хотят найти виновных».

По его словам, «беда происходила в одной стране – где-то больше, где-то меньше». «Геноцид же, - считает посол, - хотят пристегнуть только к Украине». «Понять это невозможно», - считает он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН помнит о событиях 1930-х от своих родителей и отмечает: «Но был голод и в 46-м, и в 21-м годах. Были погибшие и в Великой Отечественной войне, и о них нужно говорить, но почему-то сосредоточились на трагедии 32-33-х годов».

«Говорят, что уничтожали лишь Украину. Это преступная ошибка», - заявил посол и добавил – «Что хотят получить – жалость, соболезнования? Но не на крови, не на костях».

В.ЧЕРНОМЫРДИН считает, что оценку событиям тех лет должны дать научные работники: «Именно они должны дать оценку тем событиям и донести ее как до народа, так и до политиков. Не политики должны давать этому оценку. Ведь у вас (научных работников – УНИАН) есть достоверные материалы об этом».

В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил, что подобные конференции проходят в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, а также в странах Европейского союза.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове проходит международная конференции «Голод в СССР 30-х годов: исторические и политические оценки». В рамках конференции проходят два пленарных заседания на темы: «Голод в СССР 30-х годов, его причины и география», «Политические искажения проблемы массового голода».

Участники представляют, в частности, доклады: «Голодные годы в СССР», «Голод 1932-1933 годов на Украине и вне Украины: большие ли отличия?», «Политические искажения исторической проблемы массового голода», «Цели и причины провала политической фальсификации проблем массового голода» (докладчик С.МАРКОВ), «Меры украинской власти, направленные на продвижение концепции «голодомора-геноцида» на международной арене», «Несостоятельность концепции «голод – геноцид», «Внутренние и внешнеполитические факторы искажений темы голодомора в Украине».

По данным Сетевого центра российского зарубежья, организаторами конференции является Гуманитарный украинско-российский совет, Украинский форум, фонд «Историческая память», а также Федеральное архивное агентство Российской Федерации.