В МИД РФ резолюцию о пропаганде России и ИГИЛ назвали "выходкой ряда депутатов"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ЕС не прекращаются усилия по «демонизации России». «Паранойя просто зашкаливает. Иначе как паранойей это невозможно назвать », - сказал он.

При этом Захарова утверждает, что РФ не ведет пропаганду против ЕС и объяснила эту резолюцию наличием внутренних проблем.

По ее словам, Россия не враг Европы и не хочет ей зла.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября, депутаты Европейского парламента проголосовали резолюцию, направленную против пропагандистского давления России на страны Евросоюза с целью их разделения.

Документ поддержали 304 евродепутата, против высказались 179 и 208 воздержались.

Читайте такжеСМИ развенчали шесть мифов Кремля на примере ликвидации террориста "Моторолы"

В Европарламенте предупредили, что пропагандистское давление на ЕС со стороны России и исламистских террористических групп растет. В резолюции подчеркивается, что Евросоюз должен противостоять дезинформационной кампании и пропаганде таких стран, таких как Россия, а также негосударственных субъектов, таких, как ИГИЛ, Аль-Каида и других насильственных джихадистских террористических групп.

В резолюции отмечается, что вражеская пропаганда против Евросоюза и его государств-членов стремится исказить правду, спровоцировать сомнение, разделить ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты Европейского Союза и посеять страх и неуверенность среди граждан ЕС.

Евродепутаты предупреждают, что Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС со времени аннексии Крыма и ведет гибридную войну на Донбассе. Они отмечают, что «российское правительство применяет широкий спектр инструментов, таких как мозговые центры, многоязычные телевизионные станции, как Russia Today, псевдо-информационные агентства и мультимедийные сервисы, такие, как Спутник, социальные медиа и интернет-тролли, чтобы бросить вызов демократическим ценностям и разделить Европу».