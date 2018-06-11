Янукович в Москве: снова без изюминки

В благословенные для киевского «Динамо» времена существовала практика: играть на победу дома, а на выезде можно довольствоваться и ничьей. Один из VIP-болельщиков донецкого «Шахтера» выступил в Москве, попытавшись оттуда заколотить побольше голов в ворота соперников, но не продемонстрировал политическую игру высокого класса.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович побывал в Москве, где получил возможность выступить с трибуны Х съезда партии «Единая Россия». С монополизировавшей политической влияние силой регионалы сотрудничают уже давно, и Виктор Федорович решил воспользоваться моментом, чтобы громко напомнить о себе. Увы, на украинской земле его однопартийцам пока не удается сделать что-нибудь внятное, кроме демонстрации неприкрытого стремления как можно скорее, хоть тушкой, хоть чучелом вернуться во власть.

Ни в коей мере не пытаясь оспаривать необходимость развития добрососедских отношений между Украиной и Россией, отмечу, что речи главного оппозиционера (на этот статус Виктор Янукович претендует в промежутках между пребыванием в статусе премьера) мало способствуют укреплению доверия между двумя странами. Поехать в Москву, чтобы с высокой трибуны попинать действующую власть – далеко не ноу-хау главного регионала, его предшественникам в этом вопросе имя легион. К тому же забавно было слушать рассуждения Януковича о лучшей подготовленности России к кризису, когда в тамошних СМИ существует негласный запрет на коммутацию понятий «кризис» и «Россия». Да и применить на практике тезисы о возможной помощи Украине со стороны России, равно как и предложение согласовывать усилия наших стран по борьбе с кризисом, будет непросто. И если Виктор Янукович в такие моменты вспоминает о Едином экономическом пространстве, то не лишним будет напомнить, что Россия последовательно отказывается ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Сложилось впечатление, что Янукович решил одним махом отыграть у Юлии Тимошенко внушительный гандикап. Лидер БЮТ, как известно, с недавних пор пользуется расположением российского руководства. Виктор Федорович попытался пойти дальше, отметив, что Партия регионов и «Единая Россия» выступят в роли гарантов российско-украинских отношений. Напомнил главный регионал и о собственной внешнеполитической исключительности (Янукович - один из немногих в мировых масштабах политиков, высказавшихся за признание независимости Южной Осетии и Абхазии). Экс-премьер считает, что участие Украины в южноосетинском конфликте повредило российско-украинским отношениям. Осталось разместить на персональном сервере Виктора Федоровича скандально известный фильм «08.08.08. Искусство предательства» - и золотой ключик помощи России в ходе президентской кампании можно считать полученным.

Не забыл Виктор Янукович побаловать своих слушателей «горяченьким»: по его словам, в парламенте идут переговоры не только по определению кандидатуры нового председателя Верховной Рады, но и консультации относительно увольнения Юлии Тимошенко и создания новой коалиции. Свежо предание, как говорится. Регионалы в вопросе создания коалиции не демонстрируют необходимой для достижения договоренностей гибкости, и приступы их взаимопонимания с БЮТ были непродолжительными. Крупнейшие парламентские фракции предпочитали давить оппонентов числом, а не умением. Так что Виктор Федорович умело выдает желаемое за действительное, ведь его однопартийцы не скрывают, что досрочные парламентские выборы для регионалов - более приемлемый сценарий.

Сегодня уже не секрет, что ситуативный тандем Ющенко – Янукович направлен против Юлии Тимошенко. Вот только идеологические и практические различия между Виктором Андреевичем и Виктором Федоровичем очень мешают его эффективной работе. Да и Юлия Владимировна определенно не стремится стать жертвенным животным: фракция НУ-НС уже давно пребывает в состоянии полураспада, а регионалы пока сыпятся по одному, что затрудняет прогнозирование темпов распада самой многочисленной фракции Верховной Рады. Публичные заявления Януковича в Москве торпедировали возможность альянса с Ющенко не хуже, чем это сделали бы противники Виктора Федоровича.

Куда неприятнее для Януковича оказались другие сообщения, ставшие фоном для его визита в Москву. Российский президент Дмитрий Медведев поручил главе правления «Газпрома» Алексею Миллеру взыскать с Украины долг за поставленный газ в размере 2,4 миллиарда долларов. В условиях финансового кризиса – ситуация крайне неприятная, усугубленная запущенным финансовым нездоровьем НАК «Нефтегаз Украины». Но это еще полбеды, куда интереснее предположение Миллера, что со следующего года газ для Украины может стоить около 400 долларов за тысячу кубометров. Логика «Газпрома» понятна: энергетическая монополия хочет прижать конкурентов и по возможности скупить активы по дешевке. Даже интересно посмотреть, что сможет доказать спонсорам Партии регионов высокую эффективность московского визита Януковича, если «голубое золото» подорожает в 2,5 раза.

Интересное совпадение: 6 лет назад, 21 ноября 2002 года, Янукович был назначен премьер-министром, начав масштабную карьеру политика национального масштаба. Наращивание рейтинга Януковича имеет сходство с откармливанием бройлера. Ни испытание властью, ни драматичные президентские выборы, ни пребывание в оппозиции не научили Виктора Федоровича неординарным политическим решениям. В своей политической деятельности он предпочитает шаблонные решения и легко прогнозируемые ходы, полагаясь на собственную способность продавить необходимый результат. Это дает основания полагать, что время Януковича не ушло, оно просто не наступит по объективным причинам.

Евгений Магда