Семенюк: приватизация ОПЗ пока не предвидится

Председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляет, что приватизация Одесского припортового завода пока не предвидится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на встрече с журналистами в Одессе.

«Изданный Президентом Украины Указ, отменяющий запрет на приватизацию Одесского припортового завода, вовсе не означает начала приватизации этого предприятия», – сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО

По ее словам, сейчас действует другой президентский Указ, «который базируется на решении Совета национальной безопасности и обороны, запрещающем приватизацию объектов стратегического значения до принятия новой программы приватизации и внесения изменений в действующее приватизационное законодательство».

Глава ФГИ отметила, что приватизации Припортового завода мешает также устаревшая Программа приватизации предприятий от 2002 года и отсутствие утвержденной программы развития химической промышленности.

«Принятие этих программ напрямую зависит от политической воли парламента», - считает В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Кроме того, убеждена она, продать Припортовый завод «не позволит и нынешний мировой финансовый кризис». «Претендентов на покупку предприятия сейчас попросту не имеется», – заявила глава ФГИ.

При этом она отметила, что предприятие, как и раньше, «работает вполне эффективно и полностью выполняет обязательства перед бюджетами всех уровней». «А раз так, зачем завод продавать? Целью приватизации любого предприятия ведь является нахождение эффективного собственника, а если в данном случае государство является таковым, зачем искать другого?» – сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее мнению, приватизация ОПЗ напоминает «ядерный чемоданчик, который один человек держит, а трое нажимают на кнопки». «В данном случае государство держит ОПЗ, а разные политические силы нажимают на разные кнопки», – заявила глава ФГИ.

Комментируя заявление первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА о том, что Одесская область является «лидером рейдерства» в Украине, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО раскритиковала некоторых политиков, не отмежевавшихся от участия в приватизационных процессах, в частности, членов БЮТ, устраивающих своеобразные «соцсоревнования» в рейдерстве. При этом, добавила она, «используются силовые структуры, отдельные судьи».

«Пока во власть будут приходить люди, которые купили эту власть, избрались в депутаты, а потом стали работать в исполнительной власти, они будут использовать свои полномочия для рейдерских атак», – считает глава ФГИ.

Затронув вопрос приватизации Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство», В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что пароходство “может быть передано в коммунальную собственность городской громады Одессы”. “В ближайшее время, возможно, 24 ноября будет создана специальная комиссия, которая займется проверкой состояния имущества ЧМП, часть которого сдана в аренду», – сказала она, добавив, что в состав комиссии войдут как представители Фонда госимущества Украины, так и областных и городских властей. «Для передачи ЧМП в собственность городу необходимо два решения – Кабинета министров Украины и сессии Одесского горсовета», – отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля о приостановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 11 февраля 2008 года «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».