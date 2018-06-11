Медведчук возвращается. Зачем?

Янукович сильно ревновал Медведчука к Кремлю. Еще бы, дочку крестили Путин и жена Медведева! Медведчук всегда искренне презирал Януковича...

Информация о возвращении Виктора Медведчука после полуторагодичного перерыва на скромную должность члена Высшего совета юстиции вызвала бурную реакцию политиков, экспертов и СМИ. Даже с учетом уверенных прогнозов, что Виктор Владимирович вскоре возглавит этот „коллегиальный и независимый” орган судебной ветви власти, поток комментариев и прогнозов представляется, на первый взгляд, неадекватным.

Действительно, кто, кроме узкого круга „посвященных”, знает, кто такая Лидия Изовитова? Ну, решает какие-то внутренние вопросы судейского корпуса, почти не „светится” в СМИ. Уже подзабылось, как нынешняя и.о. председателя ВСЮ храбро боролась с депутатами-нашеукраинцами и судьями местного горсуда в бурлящем Мукачево летом 2003-го. Прилетев, кстати, туда, как утверждают оппоненты, на самолете с футбольной эмблемой, она добивалась отмены судом решения об избрании мэром мукачевого представителя НУ Василия Петевки. В СМИ утверждают, что Изовитова специально длительное время досиживала в статусе „и.о.”, чтобы передать рычаги правления во ВСЮ в надежные руки Виктора Владимировича.

Медведчук – именно из тех политиков, которые придают значимость должности, которую занимают. А не наоборот. Энергия, работоспособность, острый иезуитский ум и стальная воля Медведчука действительно поражают тех, кто видел его в работе. В 2000 году он сыграл решающую роль в так называемой „бархатной революции” (когда с должности Председателя ВР не вполне легитимно был убран Александр Ткаченко и назначен Иван Плюща), а в 2001-м, став первым вице-спикером ВР, – в отставке премьер-министра Виктора Ющенко. А после назначения в 2002 году главой Администрации Президента он сконцентрировал в своих руках такие властные полномочия, которые не снились ни одному из его предшественников, даже одиозному Дмитрию Табачнику. Но именно на этом посту собрал на себя беспрецедентное количество негатива и демонизировался в общественном мнении так, как не смог ни один из украинских политиков. Именно с его именем связывают политические репрессии и притеснения свободы слова эпохи „позднего Кучмы”, печальноизвестные „темники” и „эсдепизацию” страны, избирательные фальсификации, навязывание коварно-деструктивной „политреформы”, лоббирование интересов олигархов и „пресмыкание” перед Кремлем. Надо сказать, что Медведчук дал все основания для формирования такого имиджа, хотя, по личным наблюдениям автора, искренне считал, что прибегает к недостойным методам ради благородной цели – стабильности государства и следующей власти.

Как ни странно, Медведчук – государственник, хотя образ Украинского государства в его представлении, мягко говоря, очень своеобразен. Эдакий авторитарно организованный и упорядоченный сателлит России (это, мол, в интересах самой Украины).

Этот „образ демона” бросил ретроспективную тень на весь жизненный путь Виктора Медведчука, определив резкость и даже плакатность его изображения в статьях и книжках разных авторов. Между тем, ничего чрезвычайного и зловещего в биографии будущего „злого гения” украинской политики на самом деле не было.

Связи из КГБ? Они были у каждого второго студента-юриста.

Драка студента-народного дружинника с пьяным ровесником? Кто в юности не махал кулаками?

Молодой адвокат Медведчук не защитил в суде поэта-диссидента Василия Стуса? Так его в те времена не защитили бы от тюрьмы даже Кони с Плевако.

Создавая юридическую фирму „Ай-Би-Эм”, Медведчук тесно контактировал с криминалитетом? В начале и в середине 1990-х таких контактов не мог избежать ни один значительный бизнесмен, особенно если он занимался юридическим бизнесом.

Медведчук, как сейчас говорят, принимал участие в „ рейдерском захвате” СДПУ(О), выбросив оттуда Василия Онопенко? Так политика – не институт благородных девиц, здесь действуют законы не куртуазной вежливости, а скорее дарвиновского естественного отбора.

После непродолжительного „романа” с Евгением Марчуком в 1998 году (как говорили злые языки, с генералом у Медведчука было давнее и специфическое знакомство) Виктор Владимирович сделал стратегический выбор и стал верным самураем у сёгуна Кучмы-сана. Следует отдать должное – он верно отслужил шефу до самого конца, более чем пять лет, и последним ушел с тонущего корабля Администрации Президента.

В 2005 году наблюдались попытки новой власти „прижучить” Медведчука за транзитный сервер, присвоение высоких государственных должностей „не тем” людям и прочие грехи, но любителям Юрию Луценку и Александру Турчинову не удалось доказать ничего. Следов по себе „демон” не оставлял, неосторожных подписей не ставил.

После провала СДПУ(О) на парламентских выборах 2006 года в составе блока „Не Так!” Медведчук ушел с должности председателя партии и практически перестал светиться в публичной политике. При этом в рейтинге журнала „Фокус” за 2007 год «200 самых влиятельных украинцев” он занял 48-е место.

Ходили слухи о том, что Виктора Владимировича приглашали на высокую должность в администрацию президента России, но он отказался. В частности, об этом говорили Кравчук и Мороз.

Зато в СМИ писалось как о достоверном факте, что довольно долгое время Виктор Медведчук возглавлял в штабе Партии регионов направление юридического обеспечения и ему было выделено в партийном офисе на Липский, 10 несколько кабинетов.

Но сотрудничество не сложилось. Как рассказывают информированные источники, на то было несколько причин. Во-первых, лидер ПР Виктор Янукович был решительно против инкорпорации амбициозного и умного Медведчука в партийные структуры. Именно поэтому он отказал Виктору Владимировичу в требовании финансировать работу целой аналитической команды, которую тот намеревался набрать. И в этом шефа поддержали другие штабисты ПР, которые не без оснований опасались, что ВВ и его команда могут отодвинуть их на задний план. Кроме того, Янукович сильно ревновал Медведчука к Кремлю ввиду права открывать ногой тамошние высокие кабинеты. Еще бы, дочку крестили Путин и жена Медведева! Во-вторых, сотрудничеству мешало личное неприятие двух политиков друг другом. Не будем настаивать на достоверности информации о двух драках, якобы имевших место между ними в нервном 2004 году. Но очевидцы утверждают, что Януковича всегда невероятно раздражала способность Медведчука в двух словах или даже движением брови выставить его полным тупицей. В свою очередь, ВВ всегда искренне презирал „неадекватного” человека, которого донецкий клан продавил в кандидаты в Президенты, шантажируя Кучму возможным альянсом с Ющенко. Наконец, в-третьих, решающим толчком к дистанционированию от ПР для Медведчука якобы стало позорное согласие Януковича на досрочные парламентские выборы 2007 года, показавшее его „лузерство”. Мол, пошел по схеме Тимошенко, как коза на веревке.

Сегодня трудно найти в Украине политически небезразличного человека, который бы не знал, что в последнее время Виктор Медведчук тесно сотрудничает с Юлией Тимошенко. Даром что свечу на их переговорах никто не держал. Кроме прямых обвинений со стороны руководства СБУ и лично Президента Ющенко в „тесном партнерстве”, в заговоре ЮВТ с Кремлем при участии Медведчука (РФ якобы выделила миллиард долларов на проект „Выборы-2010”), в подготовке законопроектов и новой Конституции „под Юлю”, в попытках дискредитации главы государства темой „не-отравления” и тому подобным, имеем косвенные свидетельства и от близкого окружения Тимошенко. В частности, в интервью одной из газет Андрей Портнов, который с легкой руки Юлии Владимировны чуть не возглавил Фонд госимущества, сказал следующее: „Я имел честь обменяться мнениями с Виктором Медведчуком. Виктор Владимирович – уважаемый мною человек. Нравится это кому-то или нет – роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна”.

Как утверждают источники в структурах БЮТ, очень существенна и та роль, которую в настоящее время играет Медведчук в политической игре Юлии Тимошенко. Во-первых, он якобы выступает на сегодня ее основным политическим консильери, без совета которого не принимается ни одно серьезное решение. Во-вторых, он основной разработчик ключевых бютовских законопроектов. В-третьих, Медведчук использует все свои богатейшие и многолетние связи в судейской среде для отстаивания интересов БЮТ и его лидера. В-четвертых, говорят, что именно Медведчук координирует работу по генерированию и донесению до избирателя основных мессиджей Тимошенко и ее политической силы, в частности, через новых молодых спикеров БЮТ Писаренко, Кожемякина и Портнова. Кроме того, он якобы выдвинул и воплотил идею тайной покупки целого ряда экспертов и лидеров общественного мнения как в Киеве, так и в регионах, которые планомерно и технически создают позитивный имидж ЮВТ и негативный информационный фон для ее оппонентов.

Кстати, как известно автору из надежных источников, Юлия Тимошенко действительно предлагала в 2005 году новоизбранному Президенту Виктору Ющенко назначить Медведчука на одну из высоких государственных должностей. И Виктор Андреевич прекрасно понимал и даже признавал вслух ту пользу, которую бы мог принести ему Виктор Владимирович. Но отказался от этой мысли, дав короткое и простое обоснование: „Люди не поймут”.

Недавно возвращение Медведчука в большую политику проанонсировал его многолетний соратник, а ныне депутат-“регионал” Нестор Шуфрич. Тезка Махно подчеркнул, что Медведчук сейчас является руководителем Независимого центра правовых инициатив и экспертиз „Правовое государство”. И назвал две темы, над которыми в последнее время работал центр. Тяжело квалифицировать эти темы иначе, чем свидетельство безграничной лояльности к российскому руководству. Оказывается, именно специалисты „Правового государства” готовили документы в Конституционный суд, в результате рассмотрения которых КС принял решение о том, что объявление референдумов по инициативе народа является обязанностью, а не правом Президента Украины. И тут вспоминается, что именно Медведчук в 2005 году организовал сбор 4,5 млн. подписей за проведение референдума о НАТО. Гипотетическое членство Украины в НАТО, как известно, является бельмом в коллективном глазу Путина-Медведева...

Во-вторых, центр Медведчука судится за права „русскоязычных граждан”, в частности, благодаря его стараниям был подан иск против обязательного дублирования фильмов, снятых на русском языке. Кроме того, готовится иск по поводу якобы запрета трансляции российских телеканалов. Очевидно, такая деятельность структуры Медведчука не является случайной, кум Путина должен уверенно выигрывать тендер на звание „самого пророссийского” политика Украины.

Что ж, анонсированное Шуфричем возвращения Медведчука в политику, похоже, началось. Зачем? Почему именно сейчас?

Становится все яснее, что внеочередные парламентские выборы все-таки состоятся. Где-то в марте. Не будет в нынешней рассоренной ВР коалиции, а возможно, не будет даже технического спикера. А суды – один из важнейших инструментов успеха на выборах. Похоже, очень скоро судьи всех уровней получат жесткого куратора с тяжелой рукой на должности председателя ВСЮ. Выше уже отмечалось непревзойденное умение Медведчука придавать большую значимость любой должности, которую он занимает. Еще один „куратор от БЮТ” возглавляет Верховный Суд. Такие себе молот и наковальня для судей.

Кроме того, в нынешней ситуации практически все политические силы могут, как любит говорить Ющенко „добиться консенсуса” о начале импичмента Президенту. Коммунисты и „регионалы” говорят об этом постоянно. Если к этому присоединится и БЮТ, то такая перспектива станет вполне реальной. Например, после внеочередных парламентских выборов, которые, похоже, вовсе минимизируют пропрезидентскую „Нашу Украину”. И тогда контроль над судами и судейским корпусом приобретет и подавно особое значение.

Иногда вообще пишут, что Кремль собирается делать ставку на Медведчукана президентских выборах в Украине. Но автор все же склоняется к мысли о том, что и Виктор Владимирович, и его московские покровители относятся к людям в здравом рассудке.

Людмила Бровко