Регионал Колесников знает, где лежит истина

Регионал Колесников знает, где лежит истина

15:35, 20 ноября 2008
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«Мы должны брать пример с Запада… Юля выглядит очаровательно, только экономика Украины выглядит ужасно. Еще три-четыре недели безвластия, и будет коллапс. Или диктатура….»

Сегодняшний парламентский день ничем не отличался от предыдущего вторника. Комментарии поражали своим однообразием. Было ясно, что идут обычные коалиционный торги, крутятся одни и те же фамилии кандидатов, проговариваются одни и те же условия их прохода на пост спикера, о которых мы уже писали. Живости добавила разве что новость про мордобой Рудьковского – Шуфрича. А также явление в кулуарах журналистскому сообществу бородатого и посвежевшего Ивана Плюща, который заметно активизировался в последнее время. Иван Степанович активно занимался самоцитированием, вспоминал на камеру былое и под конец сказал, что он готов с удовольствием стать спикером от новой коалиции (он назвал ее «коалицией единства»).

Уже после того, как утреннее заседание было закрыто, в кулуарах появился один из главных действующих лиц Партии регионов, депутат Борис Колесников. Он не любит давать интервью, а если ему не нравятся вопросы, просто разворачивается и уходит. Но сегодня он был в хорошем настроении, охотно давал комментарии, выслушивал вопросы, был предельно любезен. Мы решили опубликовать высказывания с этого импровизированного брифинга.

Стоило ли отстранять спикера, не имея согласованной кандидатуры его сменщика?

КолесниковЕсли коалиции не существует, то премьер и спикер подает в отставку. Яценюк хотел обыграть Юлю, подал в отставку. Ее приняли… Всё… И при чем тут Президент? Надо обвинять только себя.

И потом, когда он ведет заседания, то что себе позволяет? Вообще надо вносить изменения в регламент, в той части, что касается работы спикера. Это должна быть техническая фигура. А так каждый спикер начинает пиариться в бесплатных для него СМИ, его начинает интересовать собственный рейтинг, а не Украина.

Смотрите, его же коалиция вносит закон. А он не проходит. Закон о выборах не проходит, Госбюджет не проходит. И когда это бывало, чтобы мы в десять собирались, а потом до двенадцати гуляли? Тут должен был человек, способный организовать работу парламента и у которого есть поддержка зала.

Кризис нам дает шанс пересмотреть все, ускорить реформу власти и изменить собственный стиль жизнь. Кризис обязывает в десять раз сократить расходы на власть. Мы должны брать пример с Запада, но не современного Запада, а запада 1949–1955 годов. Вот там лежит истина. Сейчас мы думаем над каждым рабочим местом – у нас десять тысяч сотрудников, мы извлекаем рецептуру 90-х годов и готовимся к тому, что если доходы упадут, и чтобы не снизить зарплату, то надо будет обеспечить оборот. (Борис Колесников является фактическим собственником кондитерского предприятия «Киев – Конти». – Авт.). Мы не видим министров, которые бы пересели на «Таврии» или просто на собственные машины. Если плохо всем, то украинская элита тоже должна себя ограничивать. Пусть бы Кабмин переехал в офис на Борщаговку. Верховную Раду сократить…

Вы, предположим, не любите Тимошенко, но…

Ну, почему же? она очень красивая женщина. Очень красивая, но для премьера – это не главное.

Она сейчас выглядит еще и убедительно: спикер ее фракции заявил, что у них есть и проект бюджета, и антикризисный закон, способный помочь реальной экономике, и целевые госпрограммы, размораживающие строительство...

Во-первых, ничего у них нет – еще вчера вечером ничего не было. А во-вторых, действия правительства привели страну к первому месту по инфляции в Европе. Вы считаете, что правительство выглядит солидно? Оно выглядит крайне растерянным и потерявшим всяческие ориентиры.

Сама Юля выглядит очаровательно… Вот только экономика Украины выглядит ужасно.

И потом, скажите, а как она строительство будет размораживать? Она почти год просидела со своим спикером. И ничего ей не мешало. А теперь десять дней нет спикера, и она не может работать! А потом будет спикер, то она и ее правительство, скажут, что без того электрика, которого побили бютовцы при отключении системы Рады, я тоже не могу решать задачи. Такое ведь тоже может быть.

Возможна ли в парламенте новая коалиция?

Партия регионов еще в октябре 2007 года говорила о том, что Партии регионов, БЮТ и «Нашей Украине» нужно договориться и сделать коалицию, которая бы вывела страну на новый качественный уровень. Нет, им нужен был пост премьера любой ценой. Нам сказали: никаких коалиций. И вот результат, оплаченный украинским народом. Сейчас я не вижу возможности создать новую коалицию.

Нет возможности для правовой процедуры или нет политического желания?

Если мы поддержим действия нынешнего правительства, то в случае удачи это станет заслугой правительства, если будет плохо, то виноватой станет Партия регионов. Мы можем уступить в чем-то, но, не имея рычагов управления, мы не сможем гарантировать результат.

Аналитики писали, что вы хотели бы перебраться в Кабмин месяца так через три, когда недовольство людей будет выше, а рейтинг правительства ниже?

Партия регионов не хочет, чтобы Украине стало хуже, и ждать, чтобы у кого-то упал рейтинг. Партия регионов имеет профессиональную команду и готова сегодня сделать все, чтобы вывести страну из кризиса. Еще три-четыре недели безвластия, и это будет коллапс. Или диктатура.

А почему же сейчас не договариваетесь о создании новой коалиции? Стимулы не находите?

Как договариваться? Какие стимулы?

Но ведь раньше же стимулы находили и обеспечивали голосование за Януковича в триста голосов?

В тот период, когда мы находили голоса, были объявлены досрочные выборы. И Партия регионов пошла на них, чтобы сохранить гражданский мир. Сейчас мы не сторонники выборов, но если нет возможности создать коалицию, то какой выход?

Маша Мищенко

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