Намерения нового президента Молдовы очень напоминают поведение Януковича – нардеп

Такое мнение высказала член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз в Facebook.

По ее мнению, такая политика ничего хорошего для Молдовы не принесет.

«Во-первых – это не удобно и опасно, доказано Януковичем. Во-вторых – это невозможно, и об этом нам неоднократно в 2013 году заявлял Кремль. Убеждена, что такую позицию должны помнить в Брюсселе», – пишет Фриз.

Фриз считает, Игорь Додон помнит, что сегодня интеграционная политика на европейском пространстве – это признак выбора ценностей, прав и свобод.

«Таким образом, намерения Игорь Додона сохранить ассоциацию с ЕС и сблизиться с Кремлем выглядят несколько самонадеянно и неадекватно. Они очень напоминают поведение беглого экс-президента Януковича. Надеюсь, что до этого не дойдет», – отмечает Фриз.

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Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов.

На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву. На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".