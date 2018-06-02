Вехи недели. Бесхозный протест и активизация популистов

Раскачать ситуацию в Киеве накануне годовщин революций не удалось. Акции протеста не стали по-настоящему многочисленными, скорее, они стали проверкой на способность власти реагировать на новые вызовы. Через 12 лет после Оранжевой революции и три года после Революции Достоинства продемонстрировали, что спекуляция на теме сгоревших вкладов достаточно одиозного финансового учреждения не вызывает массового эмоционального подъема сограждан. Силовики заблаговременно разбили центр Киева на сектора, попасть в которые можно было только через рамки металлоискателей. Впрочем, избежать принятия закона о защите обманутых вкладчиков по очевидным причинам не удалось. Он сыграл роль клапана (ценой в миллиард гривен с хвостиком), позволившим сбросить пар народного недовольства, который пытались эксплуатировать некоторые политики.

Назвать лидеров партии «За жизнь» Евгения Мураева и Вадима Рабиновича обладателями политических дивидендов по итогам протестов язык не поворачивается – уж больно заметна их одна, но пламенная связь с «Оппозиционным блоком». Лидеры политической силы, приютившей немало бывших «регионалов», от организации протестов открестились, как и Юлия Тимошенко. Правда, Юлия Владимировна из парламентских кулуаров пламенными филиппиками поддерживала протестующих у стен Национального банка, но преодолеть расстояние в квартал, дабы возглавить их, не рискнула. Хотя соратники Тимошенко то и дело мелькали среди организаторов протестов, сама Тимошенко предпочла не идти ва-банк, трезво оценив температуру протестов.

Зато постарался напомнить о себе Олег Ляшко. Если его поединок с Юрием Бойко во время согласительного совета Верховной Рады закончился победой лидера «Оппозиционного блока», то борьба с Тимошенко оказалась более благодатной для лидера радикалов. Он в ручном режиме сумел остановить порыв мятущейся души Юрия Шухевича в направлении объявления импичмента президенту и воспользовался полученной информацией, чтобы обрушиться на Юлию Тимошенко со словами, которые в уме держат многие сторонники президента, но озвучить рискнул только Олег Ляшко. Получилось довольно убедительно, и симпатии общего с «Батькивщиной» электората стали для главного радикала дополнительным бонусом.

Показательной стала отставка накануне заявленных протестов главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе. Член команды Михеила Саакашвили после года работы, заметно нервничая, объявила о непреодолимом желании уйти. Ей на смену (пока в качестве и.о.) пришел Вадим Троян. СБУ не позволила смежникам из правоохранительных органов собрать все внимание медиа, и объявила устами своего председателя Василия Грицака о срыве операции российских спецслужб по похищению бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова. Он теперь будет работать в пресс-центре Службы, где контролировать его безопасность (и не только) будет полегче. Юрию Луценко не удалось добиться от регламентного комитета парламента согласия на привлечение к ответственности Вадима Новинского.

Если говорить о новых веяниях во власти, то стоит отметить попытку Андрея Парубия подписать «Акт безопасности и ответственности», направленный на обеспечение эффективной работы законодателей. Правда, принять этот документ, как и сформировать повестку дня осенней сессии, Верховной Раде не удалось. Ей приходится и дальше работать в лучшем случае опираясь на «тематические дни». Практически незамеченным осталось заявление Владимира Гройсмана о выходе Украины из преддефолтного состояния, видимо, политикам сегодня не до этого.

Евгений Магда