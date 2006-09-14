Секретариат Президента рассматривает кандидата на председательство в Луганской ОГА

Секретариат Президента рассматривает представление на назначение Александра АНТИПОВА (руководителя фракции Партии регионов Луганского облсовета – УНИАНА) председателем Луганской областной государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

"Решение будет принято в ближайшее время. Когда оно будет принято, и каким оно будет, мы сообщим", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал отсутствие председателя Луганской областной государственной администрации следствием безответственности Секретариата Президента и бывшего правительства.

«Это, прежде всего, безответственность Секретариата Президента в решении этого вопроса и прошлого состава Кабинета Министров Украины», - сказал премьер, отметив, что вынужден об этом говорить, поскольку в правительство поступило обращение от общественности Луганской области по этому поводу.

Премьер также подчеркнул, что он не помнит прецедентов, чтобы почти полгода не было председателя облгосадминистрации.

Последний губернатор Луганской области Геннадий МОСКАЛЬ был освобожден от этой должности 27 апреля 2006 года и назначен 17 мая Постоянным представителем Президента Украины