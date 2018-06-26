”Украина продемонстрировала полную победу демократии”

Интервью с лидером азербайджанской оппозиции, председателем Движения «Национальное Единство», сопредседателем блока «Свобода», наиболее вероятным единым кандидатом от оппозиции в Азербайджане на президентских выборах в 2008 году Лалой Шовкет.

– Как Вы оцениваете итоги визита в Азербайджан Президента Украины Виктора Ющенко?

– Начну с того, в ходе этого визита, между нашими странами был подписан ряд соглашений, связанный с энергоресурсами. И в этом была главная цель визита Виктора Ющенко в Азербайджан. Все остальные его встречи и заявления были лишь своего рода гарниром к основному блюду. Учитывая то, что был подписан договор о долгосрочном сотрудничестве между ГНКАР и "Нафтагаз Украины", можно сказать, визит президента Украины в нашу страну можно считать успешным. Ибо, Украина ныне очень нуждается в энергоресурсах, а Азербайджан обязан помочь Украине, так как обе наши страны являются членами организации ГУАМ.

– Но почему тогда Азербайджан так и не присоединился к проекту Одесса–Броды?

– Я тоже за то, чтобы наша страна присоединилась к данному проекту. Но дело в том, что совсем недавно в эксплуатацию был введен трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), и пока мы не уверены в его рентабельности. По оценкам специалистов, для того, чтобы БТД стал рентабельным, требуется, чтобы по нему прогонялась и казахстанская нефть. Так что дело не в том, что Азербайджан не хочет присоединения к проекту Одесса–Броды, дело в том, хватит ли у нас нефти для участия в нем. По имеющимся данным, скоро в Азербайджане будут найдены новые запасы нефти, и тогда наша страна присоединиться к проекту Одесса–Броды.

– Как Вы оцениваете нынешний уровень азербайджано-украинского экономического сотрудничества?

– Начну с того, что и во времена, когда Президентом Украины был Леонид Кучма, экономические отношения между нашими странами находились на довольно высоком уровне. Сейчас же они только улучшаются. И этот процесс будет продолжен, так как обе наши страны являются членами ГУАМ.

Однако даже после визита Президента Украины в Азербайджан нельзя будет говорить о том, что отношения между нашими странами вышли на уровень стратегического партнерства. Это связано с тем, что Президент Украины повел свою страну по пути демократии и открыто объявил курс на евроинтеграцию и на членство Украины в НАТО. Увы, Азербайджан пока не заявил четко и ясно о курсе нашей страны. В этом смысле Азербайджан напоминает корабль, сбившийся с пути и носимый по морю всеми попутными ветрами.

– В таком случае, что же общего между лидерами стран, один из которых стал Президентом благодаря тому, что в его стране свершилась Оранжевая революция, а другой – благодаря тому, что она не свершилась?

– Только то, что есть такая организация, как ГУАМ, которая имеет большие перспективы. Тут дело не в персоналиях.

– А вы считаете, что ГУАМ имеет перспективы?

– Тут все зависит от воли президентов стран, входящих в эту организацию. Если они не ограничатся декларативными заявлениями о сотрудничестве и поддержке друг друга, а наполнят ГУАМ конкретным содержанием, то у этой организации есть большие перспективы в контексте интеграции наших стран в Евросоюз.

– Насколько знаю, Вы внимательно следите за событиями в Украине. Можно ли назвать политическим кризисом процессы, проходившие в Украине после парламентских выборов?

– В какой-то мере, да. Как минимум, потому, что не были воплощены в жизнь идеи Оранжевой коалиции, и украинское общество вновь разделилось по политическим пристрастиям.

Но, с другой стороны, именно эти выборы стали прекрасной иллюстрацией полной победы демократии в Украине. К примеру, в Азербайджане и представить себе невозможно, чтобы власти нашей страны дали согласие на проведение честных выборов, в результате которых правящая партия заняла на выборах третье место. Кроме того, крайне сложно себе представить, чтобы власти Азербайджана, видя, что страна может быть разделена на две половины, пошли бы на договор со своими политическими оппонентами. А Ющенко пошел на договор с Януковичем. Так что однозначной оценки событиям, происшедшим после парламентских выборов в Украине, я бы давать не стала.

– Как Вы оцениваете шансы Виктора Ющенко на новых президентских выборах в Украине?

– Пока еще очень рано делать прогнозы. Все тут зависит от того, как за оставшееся до очередных президентских выборов время, проявит себя Виктор Ющенко. Если он сумеет сблизиться с Евросоюзом, решить газовую проблему и не начнет совершать недемократических действий, то его шансы на второй президентский срок достаточно велики.

Прошедшие парламентские выборы продемонстрировали, что Юлия Тимошенко обладает очень внушительной электоральной базой. Я считаю, что у нее шансов на президентство не меньше, чем у Виктора Ющенко.

Беседовал Акпер Гасанов, специально для УНИАН