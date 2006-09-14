Партия регионов потребует от Ющенко увольнения местных руководителей
Перемены инициирует харьковская организация
Харьковское региональное отделение Партии регионов будет требовать от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО увольнения местных руководителей, не соответствующих своим должностям.
Об этом сообщается в заявлении Харьковского регионального отделения Партии регионов, текст которого размещен на официальном сайте партии.
В частности, в заявлении сообщается, что в ближайшее время депутаты от Партии регионов инициируют отчеты глав всех районных государственных администраций о выполнении целевых программ, районных бюджетов и выполнении районными государственными администрациями делегированных районными советами полномочий за период 2005 год - I полугодие 2006 года. Также по инициативе депутатов областного совета от Партии регионов и по настоятельной рекомендации народных депутатов-харьковчан на следующей сессии Харьковского областного совета будет заслушан отчет главы Харьковского областной государственной администрации Арсена АВАКОВА о подготовке региона к зиме.
«В случае принятия депутатами решения о несоответствии руководителей районов занимаемым должностям, Партия регионов в полном соответствии с национальным законодательством будет добиваться подписания Президентом Украины В.ЮЩЕНКО Указов об их отставке, в том числе с помощью общественности и публичных акций», - говорится в заявлении.
Также в документе подчеркивается, что принципиальной останется позиция партии и в отношении тех руководителей, чья работа уже признана «неудовлетворительной», в том числе и главы Харьковской областной государственной администрации А.АВАКОВА, который обжалует данное решение в суде.
«Наша позиция разделяется Кабинетом Министров Украины, парламентским большинством. В частности, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы областных и районных государственных администраций, которые не нашли взаимопонимания с новыми местными советами, должны сложить свои полномочия, а где советы уже приняли решения о недоверии главам администраций, Президент Украины также должен принять соответствующие кадровые решения», - подчеркивают авторы заявления.
Они также заявляют о своей готовности нести ответственность за социально-экономическое развитие области.