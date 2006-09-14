Партия регионов потребует от Ющенко увольнения местных руководителей

Харьковское региональное отделение Партии регионов будет требовать от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО увольнения местных руководителей, не соответствующих своим должностям.

Об этом сообщается в заявлении Харьковского регионального отделения Партии регионов, текст которого размещен на официальном сайте партии.

В частности, в заявлении сообщается, что в ближайшее время депутаты от Партии регионов инициируют отчеты глав всех районных государственных администраций о выполнении целевых программ, районных бюджетов и выполнении районными государственными администрациями делегированных районными советами полномочий за период 2005 год - I полугодие 2006 года. Также по инициативе депутатов областного совета от Партии регионов и по настоятельной рекомендации народных депутатов-харьковчан на следующей сессии Харьковского областного совета будет заслушан отчет главы Харьковского областной государственной администрации Арсена АВАКОВА о подготовке региона к зиме.

«В случае принятия депутатами решения о несоответствии руководителей районов занимаемым должностям, Партия регионов в полном соответствии с национальным законодательством будет добиваться подписания Президентом Украины В.ЮЩЕНКО Указов об их отставке, в том числе с помощью общественности и публичных акций», - говорится в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что принципиальной останется позиция партии и в отношении тех руководителей, чья работа уже признана «неудовлетворительной», в том числе и главы Харьковской областной государственной администрации А.АВАКОВА, который обжалует данное решение в суде.

«Наша позиция разделяется Кабинетом Министров Украины, парламентским большинством. В частности, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы областных и районных государственных администраций, которые не нашли взаимопонимания с новыми местными советами, должны сложить свои полномочия, а где советы уже приняли решения о недоверии главам администраций, Президент Украины также должен принять соответствующие кадровые решения», - подчеркивают авторы заявления.

Они также заявляют о своей готовности нести ответственность за социально-экономическое развитие области.