Порошенко не примет участия в инаугурации Трампа - посол Украины в США

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил посол Украины в США Валерий Чалый во время видеовключение в Украинском кризисном медиа-центре.

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"Что касается инаугурации, то в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов, и это несколько отличается от нашей специфики, когда приглашаются в том числе руководители государств", - пояснил дипломат.

Как сообщал УНИАН, Порошенко может встретиться с Трампом в феврале 2017 года. В частности, по случаю председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 году планируется визит Порошенко в США, во время которого может состояться двусторонняя встреча с Трампом.