Парубий обвинил "внешние силы" в попытке дестабилизировать ситуацию в ВР

Об этом в интервью телеканалу «Рада» заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он подчеркнул, что «те силы, которые думали, что они смогут сделать в парламенте площадку для боксерских боев, для дестабилизации, потерпели полное поражение».

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По его словам, сценарии по дестабилизации «были заброшены извне, и они не до конца понимают и чувствуют высокий уровень ответственности депутатов Верховной Рады Украины». Спикер отметил, что в наиболее напряженные моменты парламент «может объединяться для проведения реформ, противодействия внешним сценариям».

«Парламент работал в слаженном ритме, был не менее эффективным, чем во все остальные парламентские недели, и любые попытки дестабилизировать ситуацию не имели никакого успеха», - резюмировал Парубий.