Литвин: to be or not to be (фоторепортаж)

"Если бы еще Президент голосовал, тогда я бы знал, что один голос есть", - так Владимир ЛИТВИН ответил журналистам на вопрос, высказывался ли глава государства в поддержку его кандидатуры на должность председателя ВР.

В.ЛИТВИН, который имеет больше всего шансов сесть в кресло председателя ВР, будто-то устраивает всех, однако каждая политическая сила выдвигает свои условия. БЮТ и Народная Самооборона требуют создания новой коалиции. ТИМОШЕНКО, говорят, готова даже уступить отдельные министерства для нового формата правительства. А Президент и Партия регионов, понятно, хотят дружить с ЛИТВИНЫМ против ТИМОШЕНКО. Вот и находится Владимир Михайлович в тяжелых раздумьях. А переговоры продолжаются в формате нон-стоп...

Фото УНИАН