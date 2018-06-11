Почем Литвин – оптом и в розницу?

ВР разошлась до четверга… Каждому солидному политику хоть раз нужно сделать выбор между Ющенко и Тимошенко. Вот подошла очередь и до Литвина… Репортаж

Сегодня Верховная Рада так и не приступила к рассмотрению вопроса об избрании спикера верховной Рады. Первый вице-спикер Александр Лавринович закрыл заседание до четверга.

Каждому солидному политику этого периода хоть раз нужно сделать выбор между Ющенко и Тимошенко. Вот подошла очередь и до Владимира Михайловича Литвина. Он сегодня ходил по кулуарам парламента стремительной походкой в черном костюме, такой загадочный и симпатичный, журналистам на их вопросы о его спикерской перспективе ничего не отвечал, но ничего и не отрицал.

– И что, Президент вчера вам на встрече ничего о должности не говорил? – настаивала одна моя коллега.

– Ну ведь я же воспитанный человек, мне было неловко спрашивать? – отнекивалася Владимир Михайлович.

Интересная у него ситуация сложилась. Его считают наиболее вероятной кандидатурой, его все вроде бы поддерживают. Но каждый из «поддержантов» выдвигает сумму условий. Блок Тимошенко плюс Народная самооборона говорит: Владимир Михайлович, всегда пожалуйста в кресло спикера, только сначала вот подпись поставьте под соглашением о новой коалиции. БЮТ даже припасла отдельные министерства для нового формата правительства. А Президент и Партия регионов говорят, что каждые автономно выдвигают похожие условия. Не блокировать «снятие Тимошенко, когда подойдет нужный момент, и провести норму о досрочных выборах, опять же, когда подойдет нужный момент». Все условия выполнибельны, но вот только не очень хочет Владимир Михайлович идти на выборы, цена которых будет через три месяца еще дороже. Вот и стоит он на перепутье и думает, как бы не просрочить дедлайн выбора и не опоздать с решением. Поскольку те, кто его сватают, тоже не дремлют. Вон Тарас Стецькив говорит, что снова может всплыть кандидатура Вячеслава Кириленко. «Сначала пусть будет коалиция с участием Литвина. А так выходит, что мы Литвина сделаем спикером, а он нам ничего не должен?» – прямо спросил Тарас. (Стецкив не любит делать тайн, все говорит прямо).

А Партия регионов, всячески подчеркивая свое уважение к Владимиру Михайловичу, хочет попытаться через Конституционный суд выяснить, на что все-таки будет иметь право «технический спикер» Александр Лавринович. Хотя для начала надо бы сначала людям объяснить, что такое «технический спикер», в какой статье Конституции о нем что сказано. И еще, по словам Александра Ефремова, они готовят представление в КС, чтобы выяснить, не сможет ли прежний спикер пока подписывать законы и постановления, которые без его подписи недействительны.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады было коротким. Народные депутаты перед рассмотрением вопроса о спикере, попользовали эфир, чтобы зачитать свои обращения к народу. «Регионал» Ефремов заявил о сползании страны в кризис, безответственности и неподконтрольности, сказав, что создатель кризиса (мирового?) – Ющенко. Вячеслав Кириленко призвал всех сплотиться вокруг торжеств по поводу годовщины Голодомора. Петр Симоненко заклеймил «помаранчевых безумцев». Литвиновец Сергей Гриневецкий, ясно-понятно, подчеркнул, насколько стране нужен спикер. (Имея в виду, что нужен Литвин). А бютовец Николай Томенко прошелся по Балоге: мол, глава Секретариата сказал, что выборы уже неактуальны. Но ведь еще два месяца назад они на них настаивали, где же цена этих двух месяцев? А потом Томенко заявил, что их блок готов поддержать любого спикера.

«Нас не интересует фамилия будущего Председателя ВР, его партийная или иная принадлежность. Нас интересует то, какие законы он будет предлагать и готов ли обеспечить стабильную ситуацию в Украине, – сказал Томенко». «Регионалы», отнеслись к желанию Тимошенко выбрать спикера под коалицию с пониманием, но о новой коалиции со своим участием благоразумно молчали. Не нужен им Кабмин на этом этапе. Они утверждают, что могут проголосовать спикера, устраивающего все политсилы – с тем, чтобы потом «вокруг него сплотился парламент».

Говорили, что утром вопрос со спикером был улажен. И БЮТ вместе с КПУ и частью «Нашей Украины» – Народной самообороны были готовы отдать голоса за Литвина. Но утром, судя по объявленному перерыву, что-то произошло. Возможно, Партия регионов активизировала свои усилия по «обращению Литвина». Возможно, коммунисты передумали сотрудничать с БЮТ по этому конкретному вопросу. Но «Регионы» и коммунисты попросили перерыв на полчаса, после чего взяли перерыв до четверга.

Политическим игроками все обставлялось солидно. Александр Ефремов объяснил, что мы не можем выносить на голосование несогласованную кандидатуру, поэтому нужно еще время. Сергей Гриневецки, «маскировал» отсрочку (переговоры и раздумья своего лидера) тем, что якобы еще не согласованы кадровые позиции. Что, мол, основные игроки еще не решили, кто займет посты председателя АМК, СБУ, Фонда госимущества, а ведь это так важно в канун выборов. Бютовский Кириленко был эмоционален как никогда: «Мы им говорим: вы, кто задумал переворот, вас 233, – голосуйте за Литвина… Вы же отставили спикера, так голосуйте… Они – нет. Просят нас присоединиться. А почему мы будем присоединяться?» Далее лидер фракции БЮТ объявил, что они согласны и на Вячеслава Кириленко и даже на Ивана Плюща, если это будут кандидатуры от коалиции. «Наша Украина» не говорила ничего, Виктор Ющенко – тоже.

Маша Мищенко