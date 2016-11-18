Порошенко вывел Пашинского из состава набсовета "Укроборонпрома"

03:22, 18 ноября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" народного депутата Сергея Пашинского.

фото: УНИАН

Об этом сказано в указе №510/2016 от 17 ноября, опубликованном на сайте главы государства.

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"На частичное изменение ст.1 указа президента Украины от 17 марта 2014 года №309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" С.Пашинского", - говорится в указе.

Сообщается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

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