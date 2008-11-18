БЮТ открывает карты и выдвигает условия

Фракция БЮТ готова поддержать кандидатуру Владимира ЛИТВИНА или любую кандидатуру от НУ-НС на должность председателя Верховной Рады при условии возобновления коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Фракция БЮТ готова голосовать за любую кандидатуру, которую поддержит НУ-НС, но условие – возвращение к коалиции», - подчеркнул он.

И.КИРИЛЕНКО добавил, что БЮТ готов был голосовать и за кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя ВР, но тот на заседании фракции НУ-НС снял свою кандидатуру.

Лидер фракции БЮТ также отметил, что фракция проголосует за кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность председателя ВР при условии создания коалиции с участием БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. Вместе с тем, в случае, если такая коалиция не будет создана, Блок Литвина должен взять «публичные обязательства» относительно сотрудничества с правительством и с Президентом Украины, в частности, поддержки правительственных законопроектов, сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что на Согласительном совете лидеров фракций В.ЛИТВИН сказал, что снимет свою кандидатуру на должность председателя ВР, если этот вопрос сегодня будет затронут, поскольку нет голосов в его поддержку.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ не предлагала своих кандидатур на эту должность, поскольку для нее важно возобновление работы демократической коалиции либо в составе БЮТ и НУ-НС, либо в составе троих – то есть с участием и Блока Литвина.