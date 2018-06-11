Имя нового спикера – это ответ на вопрос, будут ли выборы

Готовы ли вы за денежное вознаграждение проголосовать за ту или иную партию, согласившись на определенный контроль со стороны организаторов «акции»? Свыше 66% опрошенных сказали «да»... Отставка спикера Верховной Рады Украины вызывала волну дискуссий в экспертной среде и среди общественности, основной квинтэссенцией которой стал поиск ответа на вопрос: кому это было выгодно и почему? Парадоксальность ситуации заключается в том, что любой предложенный вариант ответа теоретически будет иметь право на существование. Ведь отечественный политический процесс в его публичной части, а также система непубличных договоренностей и интриг настолько сложны и запутаны, что достаточно убедительную аргументацию сегодня можно подвести под любое, даже наиболее сенсационное предположение.

Именно поэтому мы предлагаем переместить акцент дискуссии в несколько иную плоскость – а что дальше?

Понятно, что без своего председателя украинский парламент де-юре лишен каклй-либо возможности выполнять главную функцию, возложенную на него Конституцией, – принимать законы. Ведь в статье 94 Основного Закона четко сказано, что принятые Верховной Радой законы подписывает и подает Президенту Украины именно председатель парламента, а не, например, кто-то из его заместителей. Можно бесконечно долго обсуждать и даже голосовать за проекты законов, в том числе и те, которые будут поданы правительством для преодоления кризиса в экономике, но на подпись Президенту их подавать будет просто некому.

Обезглавленный парламент содержит в себе еще одну ловушку – для тех, кто не оставляет надежду не только оставить страну без спикера Верховной Рады, но и избавиться от действующего премьер-министра. В той таки Конституции (статья 88) отмечено, что спикер парламента подписывает не только законы, но и другие акты, принятые Верховной Радой. Другими словами, если то же ситуативное большинство в составе Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и представителей Единого центра, которые входят во фракцию НУ–НС, вдруг решит принять постановление о выражении недоверия Юлии Тимошенко, которое влечет за собой ее отставку, то ожидаемого результата такое действие не принесет. Ведь для вступления в силу соответствующее постановление будет нуждаться в подписи опять-таки отсутствующего Председателя Верховной Рады.

Абсурдности этой проблеме добавляет невозможность разрешить ее путем проведения досрочных выборов. Даже в случае возникновения политической воли у более чем 225 депутатов предусмотреть бюджетное финансирование досрочных выборов в бюджете на 2009 год, такой закон, как и, собственно, все остальные, до лучших времен будет покрываться пылью в хранилищах парламента, ожидая подписи его главы.

Как видим, на сегодня отечественный парламент, пока в нем нет председателя, напоминает скорее дискуссионный клуб за бюджетные средства, чем хотя бы призрак представительского законодательного органа государства.

Понятно, что длительное сохранение такого статус-кво не выгодно основным парламентским политическим игрокам, ведь с каждым днем неработоспособности законодательного органа вполне очевидно будет нарастать антипатия избирателей к политическим силам, представленным в нем. Именно поэтому избрание нового спикера Верховной Рады сегодня является принципиальным вопросом как для парламентариев, которые отправляли Арсения Яценюка в отставку, так и для тех, кто эту отставку пытался предотвратить.

Скорейшее избрание спикера парламента является принципиальным вопросом и с учетом иных обстоятельств. Возглавляя правительство, Юлия Тимошенко фактически несет ответственность за результаты борьбы с экономическим кризисом, который набирает обороты в стране. Для того, чтобы задействовать эффективные меры одних подзаконных актов (постановлений Кабмина) явно недостаточно, нужно принимать законы относительно правительственной политики в целых секторах и отраслях экономики – АПК, химической промышленности, металлургии и тому подобное.

С другой стороны, как уже говорилось выше, при отсутствии спикера парламент практически лишен возможности отправить премьер-министра в отставку, чего хочет Партия регионов и, вероятно, окружение Виктора Ющенко.

В то же время избрание нового спикера само по себе способно завести ситуацию в тупик, а для отдельных политических сил и их лидеров вообще может означать политическое самоубийство.

Среди кандидатур, которые хотя бы теоретически могли бы быть поддержаны в сессионном зале, как уже много писалось, первые места занимают нынешний вице-спикер, представитель Партии регионов Александр Лавринович и два бывших спикера парламента – «самый независимый» представитель фракции НУ–НС Иван Плющ и лидер блока своего имени Владимир Литвин.

В случае с Лавриновичем теоретически можно было бы надеяться на поддержку тех же депутатов, которые отправили в отставку Яценюка. Слабым звеном оказывается лишь Блок Литвина, который на месте спикера видит исключительно собственного лидера.

Кандидатура Плюща ситуативно могла бы объединить вокруг себя две фракции парламента – Партию регионов и НУ–НС и открыть путь к проведению досрочных выборов путем принятия необходимых законов. Понятно, что БЮТ такие перспективы не будет поддерживать, но в то же время для президентской оранжевой фракции альянс с Партией регионов в голосовании за спикера может оказаться фатальным – избиратели этого не поймут.

Кандидатура Литвина может быть проходной при условии создания коалиции любого формата – но только на длительный срок. Ведь маловероятно, что он согласится стать “однодневным” спикером ради обеспечения организации досрочных выборов.

Таким образом, едва ли не единственным приемлемым выходом ли из нынешней ситуации для парламентских политических сил остаются досрочные выборы. Очевидно, что рано или поздно осознание этого, в том числе и публичное, придет ко всем политическим силам, представленным в парламенте, после этого механизмы для их легитимного проведения таки будут найдены. Слово – за гражданами Украины...

Однако результаты социологического опроса, проведенного в середине октября в одном из областных центров центральной Украины, вынуждают задуматься... В частности респондентов (выборка превысила 4 тыс. человек) попросили дать ответ, готовы ли они за денежное вознаграждение проголосовать за ту или иную партию или блок, при этом согласившись на соответствующую форму контроля со стороны организаторов «акции». Результаты оказались более чем ошеломляющими: при условии, если предлагаемая сумма будет превышать 100 грн., гарантированно проголосовать за партию - покупателя голоса согласилось свыше 66%! И это при том, что более чем 80% опрошенных выразили негативное отношение к участникам гонок, которые будут пытаться покупать голоса ради победы на выборах.

Выводы не утешительные. Во-первых, области центральной Украины в известной степени отображают позицию остальных регионов государства. Потому с высокой долей вероятности можно говорить о том, что на общеукраинском уровне процент граждан, готовых продать собственный голос, достигнет отметки около 70%.

Во-вторых, беспокоит потенциальная численность «продавцов» голосов именно в областных центрах. Ведь в больших городах уровень доходов, а также образованности людей выше, чем в среднем по Украине. Следовательно, можно прогнозировать, что в сельской местности и в небольших городах процент любителей «заработать» в день голосования будет еще выше.

И наконец, с усилением экономического кризиса, который неминуемо приведет к росту безработицы и падению общего уровня доходов украинцев, можно смело говорить о потенциальном увеличении числа граждан, готовых продавать свой голос, а также об уменьшении его стоимости.

Как видим, и досрочные выборы вряд ли приведут к позитивным изменениям... Однако будут ли досрочные выборы, мы сможем узнать, возможно, очень скоро – одновременно с избранием нового спикера парламента.

Олег Килимник, директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга