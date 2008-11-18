Лужков: расходимся - отдайте пожитки…

Мер Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что Украина не имеет прав на обладание Крымом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в первой авторской программе российского журналиста Владимира ПОЗНЕРА "Познер" на российском «Первом канале» поздно вечером 17 ноября.

Мэр Москвы подчеркнул, что в его высказываниях относительно Крыма и Севастополя нет ничего популистского, так как эта тема «берет за сердце каждого россиянина».

«То, что происходит с Севастополем и с Крымом, - это не популизм. Это - наша история, это наши потери, которые каждый россиянин считает потерями, не справедливыми для нашей страны. 225 лет назад Екатерина, понимая государственные интересы России, отвоевала Крым, отвоевала Севастополь, образовала этот город, и сейчас мы по пьяни одним росчерком пера взяли и отдали Севастополь, когда делили страну», - подчеркнул Ю.ЛУЖКОВ.

Он отметил, что Крым был отдан Украине в связи с трехсотлетием добровольного воссоединения с Россией. «Когда соединялись, можно что-то делать, а когда расходились - отдайте пожитки…», - предложил мер Москвы.

Отвечая на вопрос В.ПОЗНЕРА, правильно ли выступать с позицией, которая не вызывает восторга у украинских властей, Ю.ЛУЖКОВ подчеркнул: «(Меня это) не волнует. Первое, я говорил это понимая и воспринимая позицию россиян, второе …почему вы сказали, что я свое выступление делал на территории Украины? Севастополь – военно-морская база РФ. Севастополь никогда не был территорией Украины. Я стоял на русской земле, я стоял на территории русской военной базы, потеря которой равносильна потери или серьезным осложнениям по Кавказу и в Черном море».

Мэр Москвы отметил, что во время первого Президента РФ Бориса ЕЛЬЦИНА «появилось желание все отдать, он отдал Крым…».

Кроме этого, отвечая на вопрос, что он хотел бы прочесть в газете, в которой публикуются мечты разных людей, Ю.ЛУЖКОВ сказал, что хотел бы в ней увидеть заголовки: «Россия вернула Крым и Севастополь».