У несуществующей пока партии Яценюка уже есть катастрофа с кадрами

Экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Юрий ЛУЦЕНКО, Виталий КЛИЧКО, Анатолий ГРИЦЕНКО не проявляют интереса к создаваемой им партии.

Об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналу “Главред” .

Он сказал: “Катастрофическая проблема – кадры”. По словам А.ЯЦЕНЮКА, легко собрать профессионалов в финансовом и правовом секторе, но “это неправильно”, потому что не может быть партия бизнесменов или юристов. А.ЯЦЕНЮК сказал: “Как только я перехожу в политическую плоскость, сразу возникает вопрос: тот был уже в тридцати пяти партиях, теперь хочет в тридцать шестую перескочить”. При этом он отметил: “Я в таком формате не буду работать”.

На вопрос, откажется ли он “от уже навязанных, в том числе через прессу, людей, например, ЛУЦЕНКО, КЛИЧКО, ГРИЦЕНКО”, А.ЯЦЕНЮК ответил: “Ни одна из этих личностей не проявляла интереса”. “Они себя считают тяжеловесами, поэтому, я так понимаю, вряд ли они будут заинтересованы в том, чтобы быть в нашей команде”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос относительно процентных перспектив на выборах в ВР, сказал: “Для меня пять процентов на выборах – неинтересно”. “А вот получение возможности формировать с кем-то коалицию, формировать правительство – это цель”, - сказал он.