Из Франции увидели, как в Верховной Раде играли плохой спектакль

Французский эксперт, директор по исследованию Института внешних и стратегических отношений Лаура ДЕЛЬКУР считает, что Украина переживает одновременно политический, экономический кризис и кризис безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в ее материале, размещенном на интернет-сайте института.

По словам Л.ДЕЛЬКУР, признаками политического кризиса стали второе за последние 13 месяцев намерение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить парламент, а также события вокруг освобождения от должности Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

“Во время этой отставки украинский парламент был театром, в котором играли плохой спектакль, депутаты переходили к рукоприкладству после того, как сторонники Юлии ТИМОШЕНКО пытались заблокировать электронную систему голосования”, - пишет эксперт.

Финансовый кризис, по убеждению эксперта, добавил проблем для Украины и украинского политикума, поскольку сильно ударил по основным экспортноориентированным отраслям, обесценил национальную валюту, привел к уменьшению производства только в сентябре на 4%, а также ухудшил прогнозы платежного баланса: по итогам года его дефицит может достичь 12% ВВП.

«Экономический кризис, конечно, подпитывает политическое напряжение, поскольку конкуренты Ю.ТИМОШЕНКО надеются, что избиратели возложат всю ответственность на правительство”, - отмечает Л.ДЕЛЬКУР.

Кроме того, эксперт отмечает, что к этой картине, и так достаточно мрачной, добавляется тревога относительно хрупкости безопасности Украины, продемонстрированной последним российско-грузинским конфликтом. При этом главным вопросом, по убеждению эксперта, является присоединение к НАТО, которое находит поддержку среди стран-членов Североатлантического альянса, призывающих Украину к продолжению политических и военных реформ, и отвергается Москвой, которая имеет широкий спектр инструментов для давления на Киев.

«Кроме энергетики, российское население Крыма представляется также потенциальным источником угрозы целостности страны в то время, как Россия провозглашает защиту русскоязычных меньшинств целью своей внешней политики”, - подчеркивает эксперт.

Л.ДЕЛЬКУР также обращает внимание на то, что большая часть населения Украины не поддерживает идею присоединения к НАТО, а советы Генерального секретаря НАТО для украинского правительства об увеличении усилий для роста такой поддержки кажутся «не связанными” с политическими и экономическими реалиями сегодняшнего дня.