В Центре Разумкова назвали двух проходных кандидатов в спикеры

Заместитель генерального директора международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что сегодня главным вопросом является не избрание Председателя Верховной Рады, а разблокирование механизма принятия законов в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЧАЛЫЙ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я не считаю главным избрание Председателя Верховной Рады. Главным я считаю просто выполнение функции, которую должен выполнить парламент. Председатель Верховной Рады является важным должностным лицом, без подписи которого невозможно запустить механизм принятия законов. И поэтому в этом смысле ключевой вопрос – избрать Председателя ВР, запустить механизм принятия законов. Для меня не важна эта фамилия. Важно другое, чтобы то или иное лицо способствовало формированию большинства, если не коалиции”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

В то же время, эксперт признал, что основными кандидатурами на должность Председателя ВР могут быть Владимир ЛИТВИН и Иван ПЛЮЩ. “Больше шансов ни у кого нет. Хотя нужно понимать, что этот парламент будет действовать максимум до президентских выборов”, - объяснил он.

По мнению В.ЧАЛОГО, новые парламентские выборы могут состояться либо одновременно с президентскими выборами, либо сразу после них. “Это - обязательно. Или это может быть раньше - весной, если политические силы вообще не смогут принять никакого решения. Кстати, сигнал об избрании или неизбрании Председателя Верховной Рады может быть сигналом для развития событий в том или другом направлении”, - считает эксперт.