Участие в форуме к 75-й годовщине Голодомора подтвердили 7 президентов

На сегодня участие в Международном форуме “Народ мій завжди буде!” к 75-й годовщине Голодомора в Украине подтвердили президенты 7 государств - Македонии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы, Грузии, Боснии и Герцеговины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, уточняется участие в форуме еще 5 делегаций во главе с президентами стран.

Кроме того, Ю.КОСТЕНКО сообщил, что на данное время подтвердили участие в форуме вице-спикер Молдовы, председатель Национального собрания Франции, делегация Национального конгресса Аргентины, заместитель председателя Сената Национального конгресса Бразилии, первый заместитель Государственного собрания Венгрии.

Планируется участие в форуме представителей международных организаций высокого уровня, в частности, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Европарламента, ПАСЕ.

“Представительство будет достаточно большим. Ориентировочно мы сейчас видим около 200 человек, которые будут принимать участие в международном форуме”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он также напомнил, что Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказался принять участие в форуме.