"Самое главное, Юлечка, не забывайте благодарить": Ляшко обвиняет Тимошенко в "цинизме и фарисействе"

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он обвинил Тимошенко в том, что она приписывает только себе заслугу в продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Ляшко подчеркнул, что именно Радикальная партия инициировала этот процесс.

При этом он сказал: “Моя покойная бабушка говорила: “не жлобитесь благодарить — оно вам ничего не стоит, а людям приятно”.

Ляшко продемонстрировал письмо, подписанное Тимошенко и Петром Порошенко в 2008 году к МВФ, в котором предусмотрена продажа земли. “Брать подписывать продавать землю будучи у власти, а затем, перейдя в оппозицию, рассказывать, что против продажи земли, это цинизм и фарисейство”, - подчеркнул лидер фракции Радикальной партии.

Он призвал Тимошенко действовать совместно в вопросах социальной защиты людей и добавил: “Самое главное, Юлечка, не забывайте благодарить”.

Читайте такжеЛяшко о драке с Бойко: кулаки есть, ума нет (видео)

Как сообщал УНИАН, 28 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действующего в Украине с 2001 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года.

Закон №5123-1 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель» был принят парламентом 6 октября.

При этом Международный валютный фонд рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.