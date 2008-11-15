Посол США: энергетическая политика Украины «застряла в советских временах»

Энергетическая политика Украины «застряла в советских временах» и требует структурного обновления.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР во время Второго киевского форума безопасности «Черноморско-Каспийский регион и европейская энергетическая безопасность», «Зеркало недели» (№ 43 (722) от 15-21 ноября 2008 года).

По мнению посла США, «советскость» является причиной трудностей в украинском энергосекторе.

Среди таких недостатков энергополитики У.ТЕЙЛОР назвал проблемы с менеджментом, конфликт интересов, недостаток ресурсов, проблемы с ценообразованием, а также многоуровневую и не оправдывающую себя систему цен на энергоносители в Украине.

По его мнению, для нормальной имплементации в евроэнергопространство Украине необходим баланс интересов, повышение уровня цен на энергоносители и одновременно действенная программа энергосбережения.

Прежде всего, считает посол США, нужны политическая воля и объединение усилий Президента, премьер-министра и Верховной Рады для противостояния современным вызовам.

«Если Украина всего этого добьется, это и станет ее вкладом в энергобезопасность региона и Европы», - подчеркнул У.ТЕЙЛОР.