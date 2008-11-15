Посол США: энергетическая политика Украины «застряла в советских временах»
Посол перечислил недостатки
Энергетическая политика Украины «застряла в советских временах» и требует структурного обновления.
Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР во время Второго киевского форума безопасности «Черноморско-Каспийский регион и европейская энергетическая безопасность», «Зеркало недели» (№ 43 (722) от 15-21 ноября 2008 года).
По мнению посла США, «советскость» является причиной трудностей в украинском энергосекторе.
Среди таких недостатков энергополитики У.ТЕЙЛОР назвал проблемы с менеджментом, конфликт интересов, недостаток ресурсов, проблемы с ценообразованием, а также многоуровневую и не оправдывающую себя систему цен на энергоносители в Украине.
По его мнению, для нормальной имплементации в евроэнергопространство Украине необходим баланс интересов, повышение уровня цен на энергоносители и одновременно действенная программа энергосбережения.
Прежде всего, считает посол США, нужны политическая воля и объединение усилий Президента, премьер-министра и Верховной Рады для противостояния современным вызовам.
«Если Украина всего этого добьется, это и станет ее вкладом в энергобезопасность региона и Европы», - подчеркнул У.ТЕЙЛОР.