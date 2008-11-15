Яценюк рассказал о тотальной безответственности в ВР

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что возврат к смешанной избирательной системе может привести к тотальной безответственности народных депутатов перед избирателями.

Об этом он заявил во время эфира программы «Свобода на Интере», комментируя соответствующее заявление лидера фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслава КИРИЛЕНКО, который высказался за возврат к смешанной избирательной системе на выборах народных депутатов.

«Вспомните, что было, когда была мажоритарная система выборов - тотальная безответственность», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что при существовании такой системы парламентское большинство формировалось не в парламенте.

«В определенных местах формировали так называемые коалиции, скупали депутатов, загоняли их в эти коалиции, а политической ответственности как таковой не было», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом бывший спикер отметил, что существующая избирательная система также не повысила ответственность депутатов, поскольку каждая политическая сила работает исключительно на своего лидера.

«Сегодня есть один харизматичный лидер и все. Мы не помним, кто десятый или кто двадцатый», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что «без тотальных изменений мы будем иметь далеко не слуг народа».