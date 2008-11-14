Путин знает, что в газовых переговорах с Украиной много трудностей

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что Украине и России удастся достичь взаимоприемлемых и согласованных договоренностей по газовому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Кишиневе в ходе встречи с премьер-министром Украины в ответ на высказанную Юлией ТИМОШЕНКО надежду, что подписание газовых документов состоится в ноябре.

В.ПУТИН сообщил, что позавчера заслушал доклад руководства “Газпрома” о том, что переговоры с Украиной идут интенсивно. “Действительно, трудностей много, и я тоже, как и вы, рассчитываю на то, что на корпоративном уровне удастся достичь взаимоприемлемых, согласованных договоренностей”, - сказал В.ПУТИН.

Ю.ТИМОШЕНКО же отметила, что между Украиной и Россией периодически появлялись некоторые сложности именно по газовым вопросам. “Мне кажется, что сегодня мы находим взаимопонимание, и было бы очень хорошо, если бы мы до конца ноября могли подписать наши стратегические договоры по поставке газа в Украину. И я считаю, что наши команды готовы сегодня подготовить в эти сроки необходимые документы”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.