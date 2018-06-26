БЮТ покинула очередная троица “отступников”

13 сентября спикер Александр Мороз с заметным оттенком удовольствия в глазах сообщил о том, что трое народных депутатов фракции БЮТ вошли в антикризисную коалицию. И зачитал соответствующие заявления Максима Луцкого, Инги Вершининой и Дмитрия Крючкова.

Блок Юлии Тимошенко устами человека № 2 Александра Турчинова незамедлительно заявил, что готов начать судебные процессы против депутатов своей фракции, ушедших в антикризисную коалицию.

Турчинов отметил, что «предатели в истории Украины всегда были». Он напомнил, что «вчера была попытка в парламенте их легализовать, позволив создать парламентскую группу внефракционных». Хотелось бы добавить, что никаких юридических перспектив начатое БЮТ судебное дело не имеет. И это явно понимает сам Александр Валентинович.

Императивный мандат у нас короток, из числа депутатов могут исключить только тех, кто сам подал заявление о выходе из фракции. Но поищите дураков, особенно среди названных трех депутатов. Не помогут и заявления о готовности сложить депутатские полномочия, которые собрала в свое время с членов своей фракции Юлия Тимошенко. Это бумажки без малейшей законной силы, противоречащие Конституции и праву гражданина на свободный выбор. Тем более, что Вершинина заявление в свое время не подписала.

Что же это за троица, которая фактически оставила ряды БЮТ (этих депутатов наверное не оставят во фракции)? Свята она или не очень? Пусть читатель сам сделает вывод.

Луцкий Максим Георгиевич

Биографические данные:

Родился в 1976 году в г. Киеве в семье научных работников. В 1992-м закончил среднюю школу №79. В том же году поступил в Киевский политехнический институт на факультет информатики и вычислительной техники, который закончил в 1998-м. Получил степень магистра. В 1997 году проходил стажировку в научном учреждении (Берлин, Германия). В 1998-м - поступил в аспирантуру КПИ. В 2004-м - назначен проректором Национального авиационного университета. В марте 2006 года - кандидат в народные депутаты от БЮТ № 48 в списке, беспартийный. Кандидат технических наук. Научные интересы: вычислительные комплексы, системы и сети, защита информации. Отмечен благодарностью Кабинета министров Украины, Почетной грамотой Министерства образования и науки. Увлечение - горнолыжный спорт.

Чем запомнилось „юное дарование” в роли нардепа? Именно в его уста было вложено заявление о том, что фракция Блока Юлии Тимошенко не будет присутствовать в зале при голосовании за кандидатуру Виктора Януковича на должность премьера и в дальнейшем не будет принимать участия в заседаниях парламента. Мол, БЮТ официально переходит в оппозицию.

А еще 11 июля с.г. пострадавший Максим Луцкий рассказал журналистам, как во время драки в парламенте представители фракции Партии регионов наступили ему на ногу, и пришлось налагать эластичные бинты. Даже не исключил перелома, но Бог миловал.

В официальной биографии не указаны некоторые интересные эпизоды. В частности, как рассказал в интервью председатель киевской городской организации УРП „Собор” Юрий Гнаткевич, именно от этой силы Луцкий баллотировался в Киевсовет на довыборах в июле 2005 года, конкурируя с кандидатом „Нашей Украины”.

И еще одна деталь, которую отметил Гнаткевич: Максим Луцкий „прошел школу от мелкого предпринимателя и руководителя небольшой фирмы, занимавшейся компьютеризацией, до самого молодого проректора в Украине”.

В феврале 2006 года в ряде региональных печатных изданий была размещена написанная в эмоциональном публицистическом стиле статья за подписью Максима Луцкого под убийственным заглавием „Кто кого предал?” Процитируем из нее несколько фрагментов, взяв винницкую газету „Місто”:

„Мы надеялись, что новая власть никогда не будет похожа на команду Кучмы-Януковича... Как ни горько констатировать, но, когда речь заходит о властных креслах, о законах предпочитают забыть. Год мы ждали, что фальсификаторы результатов президентских выборов будут наказаны. Так и не дождались. Это наводит на грустные размышления... Юлию Тимошенко обвиняют в измене оранжевым идеалам. “Не зрадь Майдан!” - призывают голоса с голубых экранов - “Голосуй за Нашу Украину!”. Чего вдруг Ехануров, Бессмертный, Порошенко и Ко считают сами себя единственными выразителями нашей Революции? Они исподволь присвоили символику и лозунги Майдана, а теперь пробуют присвоить право на истину в последней инстанции... “Провідники”, стоявшие тогда на сцене, так и не поняли, что на Майдане украинцы были отнюдь не от желания обеспечить процветание отдельных “любих друзів” из окружения Виктора Андреевича. Не они были героями нашей Революции. Тогда, когда окружение Ющенко договаривалось с семьей Кучмы о передаче власти, Юлия Тимошенко была с народом возле Администрации Президента. Именно она несла на Майдан надежду, каждое ее выступление наполнял решимостью сердца тех, кто начинал терять веру в победу...

Отправили в отставку самое патриотическое из правительств времен независимости Украины. Дискуссии об этом не стихают до сих пор. Под руководством Тимошенко правительство удвоило бюджет страны, повысило людям зарплаты и пенсии, реализовало рекордное количество социальных программ, прекратило многомиллиардное расхищение бюджетных средств, начало процедуру возвращения незаконно приватизированных предприятий... Бескомпромиссная к врагам Украины, хорошо подготовленная профессионально Юлия Тимошенко, которая заботится прежде всего об интересах народа, непременно выведет Украину из кризиса. Но для этого нужно много приложить усилий каждому из нас, в частности, на нынешних выборах. Мы сегодня не только избираем парламент, мы избираем премьер-министра, от которого будет зависеть дальнейшая судьба Украины”.

Остается лишь спросить вслед за великим поэтом: „Коли ж ти щирий був, пророче?”

Вершинина Инга Станиславовна Дата рождения: 1 января 1967 года. Образование высшее. В марте 2006-го - кандидат в народные депутаты Украины от БЮТ №63. Во время выборов: генеральный директор ООО "УАГ "Юг-Хлеб", беспартийная, проживает в г. Одессе.

Об Инге Станиславовне прочтем в книге екс-депутата фракции БЮТ и экс-горячего сторонника Юлии Тимошенко Степана Хмары „Битва за Украину, или Двойное лицо “леди Ю”":

„Инга Вершинина занимается зерновым бизнесом, возглавляет ООО "Украинская аграрная группа "Юг-хлеб" и по совместительству является заместителем председателя государственной акционерной компании "Укрресурсы" и Госкомрезерва Украины. Активно занимается обменом сельхозпродукции на горюче-смазочные материалы. Успешно использует должность в госструктурах для своего бизнеса, в частности получения зерна из Госрезерва для переработки на муку с годичной отсрочкой платежей. Мы хорошо понимаем, во что это выливается нашим сельхозпроизводителей. В обираловку!”

И еще цитата из «Газеты по-киевски»:

«Вершинина, известная в деловых кругах как "хлебная леди" (гендиректор ООО "Украинская аграрная группа "Юг-Хлеб"), в свое время отказалась подписывать декларацию БЮТ о готовности сложить депутатские полномочия. Что интересно: в списке тех, кто голосовал за Януковича, опубликованном на сайте "Украинской правды" Вершинина значится отсутствующей, а на официальном сайте ВР напротив фамилии депутата БЮТ стоит "за".

Крючков Дмитрий Васильевич

Биографические данные:

Родился 10 июня 1978 года во Львове. Образование высшее, закончил Киевский национальный экономический университет (в 2000 году), факультет "Финансы и кредит". В 1998-1999 годах - бухгалтер, 1999-2000-м - старший бухгалтер ООО "маркетинговое агентство "Финанс-информ Украина". В 2000-2002 годах - помощник-консультант аппарата управления ДП НПО "Лыбидь". В 2002 году - в Государственном комитете по государственному материальному резерву Украины. В 2002-2004 годах - председатель правления, председатель наблюдательного совета ЗАО "Промышленно-финансовое объединение "Интер-энерго". В 2004-2005-м - председатель наблюдательного совета АКБ "Гарант" и ОАО "АК Киевреконструкция". В 2005 году - заместитель главы Ровенской облгосадминистрации. В марте 2006 года - кандидат в народные депутаты Украины от БЮТ №71. Во время выборов: временно неработающий, беспартийный.

С должности заместителя председателя Ровенской ОГА почти юный Дмитрий Крючков, присланный кем-то загадочным из Киева для реализации „экономического чуда” на Ровенщине, был снят в результате шумного скандала. Как писала „Рівненська газета” от 15 июля 2005 года „во вторник ДСО МВД Украины изложил информацию о том, что сотрудники Госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД Украины установили факт завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, служебного подлога и фиктивного предпринимательства заместителем главы Ровенской облгосадминистрации Дмитрием Крючковым. Как следствие, ГСУ МВД Украины возбудило против него уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.205 УК Украины. В пресс-службе Ровенской облгосадминистрации сообщили, что в понедельник господин Крючков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такой шаг мотивировался переходом на другую работу в Киев, где проживает его жена. Но ввиду некоторых незавершенных дел как бы еще состоит в должности заместителя ОГА. Однако, как стало известно из неофициальных источников, Дмитрий Крючков, будучи госслужащим в Ровно, параллельно занимался бизнесом в столице. А это противоречит действующему законодательству. По стечению обстоятельств, с должности советника главы Ровенской облгосадминистрации в тот же понедельник уволился и Игорь Голод, опять же, по собственному желанию... По сообщению пресс-службы РОГА, распоряжение подписал глава облгосадминистрации Василий Червоний. Причем одним документом дал согласие на увольнение как Голода, так и Крючкова. Казалось, эти два факта не связаны между собой. Массовый отток кадров еще не повод говорить о преступлении... Но когда журналисты “Газеты” стали интересоваться ситуацией с отставкой чиновников, оказалось, что события очень между собой переплетаются. В понедельник 11 июля Дмитрий Крючков пошел в областное управление МВД и положил на стол дежурного заявление. Как рассказал начальник УМВД области Григорий Заричнюк, в нем говорилось, что Игорь Голод и еще два человека пытались шантажировать зампреда ОГА и требовали крупную сумму за неразглашение некоей тайны (!)...

Комментарии:

Экс-советник главы областной администрации Игорь Голод:

- Меня допрашивали ровенские стражи порядка на предмет заявления Дмитрия Крючкова, что я якобы его шантажировал и требовал деньги. Знаю, что он написал заявление, в котором обвиняет меня, что то ли я, то ли группа людей украли документы, будто бы ему принадлежавшие. В милицию попал из офиса своего знакомого на ул. Студенческой, 14-а. 11 июля помещение захватила большая группа лиц, в частности милиционеры из УБОП, с которыми были Дмитрий Крючков и Владимир Стецюк. Факты, изложенные в заявлении Крючкова, полностью отрицаю. Среди прочего оно содержит противоречивые даты. Поскольку 9 июля, когда согласно заявлению господин Крючков указывает, что я ему якобы угрожал, в действительности отсутствовал. Я находился на санитарно-курортном лечении в городе Саки. И вернулся в Ровно поздно ночью 10 июля. Есть билеты на самолет, которые это подтверждают. Что касается предыстории событий, то ко мне в свое время обратился Дмитрий Крючков, чтобы я ему подсказал, как лучше купить акции Управления строительства РАЭС. Он, уже находясь в должности, занимался бизнесом. Я посоветовал компанию, которая сможет помочь (из этических соображений не буду называть ее). Господин Крючков обратился в эту структуре, которая ему купила акции. Насколько известно, с компанией не рассчитался, а забрал у них все документы. Хотя что-то ему, может, не додали, но только потому, что он не выплатил все деньги. Когда обратился к Василию Червонию с вопросом, почему мы не разбираем проблему у него, председатель ОГА ответил, что вы бизнесмены, вы меня достали, разбирайтесь сами, я не при делах. А с Дмитрием Крючковым меня познакомил криминальный авторитет Владимир Стецюк, который когда-то официально работал помощником Василия Червония. Однако, когда господин Червоний узнал о судимостях Стецюка, его освободили от официальной должности. Он познакомил меня из Крючковым и сказал, что они договорились о должности этому гражданину, он будет заместителем, и вместе будем работать.

Заместитель главы Ровенской облгосадминистрации Дмитрий Крючков:

- Утверждаю, что: во-первых, возбужденное уголовное дело никоим образом не связано с моей деятельностью на должности заместителя главы Ровенской областной государственной администрации; во-вторых, возбуждение против меня вышеуказанного уголовного дела органами МВД Украины является не чем иным, как инструментом шантажа и давления со стороны лиц, приближенных к высшему руководству МВД Украины, с целью завладения моим личным имуществом и имуществом, принадлежащим членам моей семьи. По моему заявлению о краже личных документов, вымогательстве и шантаже против меня (продолжающимся больше двух месяцев) лицами, непосредственно связанными с отдельными руководителями МВД Украины, прокуратурой Ровенской области 11 июля было возбуждено уголовное дело. Однако задержанные в тот же день указанные подозреваемые ночью “удивительным образом вышли” из здания УБОП МВД Украины в Ровенской области (есть много свидетелей), исчезли и на данный момент их местонахождение неизвестно. Расследование этого уголовного дела всячески блокируется органами следствия МВД. Теперь мой адвокат и я лично обратились с соответствующей жалобой и заявлением в органы прокуратуры Украины, комитет ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, комитет ВР Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и к народным депутатам со ссылкой на все факты незаконной деятельности, превышение служебных полномочий и проявление личной заинтересованности отдельных руководителей МВД Украины в возбуждении против меня уголовного дела без достаточных на то правовых оснований”.

Дмитрий Крючков в специальном заявлении опроверг все выдвинутые против него обвинения. А его бывший начальник Василий Червоний считал, что вся эта история - месть ему лично со стороны министра МВД Юрия Луценко за критику.

Однако издание „Статус” добивало уже освобожденного от должности по собственному желанию Крючкова:

„По неофициальной версии, еще до своего назначения на должность заместителя председателя ОГА Дмитрий Крючков уже имел дело с правоохранительными органами и обвинялся в махинациях, связанных с Госрезервом. Тогда двое суток он просидел в СИЗО. Также есть непроверенная версия о том, что место заместителя председателя Ровенской ОГА Крючков купил за 250 тысяч гривен через приближенного к Василию Червонию предпринимателя Владимира Стецюка, которому, в свою очередь, посодействовал один из депутатов Верховной Рады Украины. Есть также версия и о том, что Крючков, живя и работая в Киеве, входил в киевскую преступную группировку Прыщика-Салоеда и в милицейской базе данных "Скорпион" до сих пор сохраняются сведения об этом периоде его жизни”.

У читателя может возникнуть закономерный вопрос, не стоит ли руководству БЮТ перекреститься, что эта „троица” покинула блок. Но не менее закономерен и вопрос, как эти люди попали в избирательные списки Блока Юлии Тимошенко.

Николай Писарчук