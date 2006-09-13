Матвиенко называет безответственными заявления Кушнарёва

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Анатолий МАТВИЕНКО назвал безответственными заявления заместителя руководителя фракции Партии регионов одного из ее лидеров Евгения КУШНАРЁВА об инициативе внесения изменений в Конституцию с тем, чтобы Президент Украины избирался парламентом.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

“Заявление об избрании Президента парламентом является такой же безответственностью, как и о немедленной федерализации Украины”, – сказал А.МАТВИЕНКО.

“Самое главное сейчас обществу разобраться в политиках, которые делятся на тех, которые расшатывают маятник, и тех, которые хотят его стабилизировать в пределах допустимого колебания, необходимого для хода часов, – считает народный депутат. – К сожалению, определенные политики умышленно ищут резонансные темы для того, чтобы о них говорили как о выдающихся инициаторах”.

“Я не воспринимаю заявления КУШНАРЁВА как серьезный, обдуманный и аргументированный шаг. Конечно, право депутата – высказывать свои мнения, а нам нужно терпение это слушать, но и разум, чтобы анализировать эти мнения”, – сказал А.МАТВИЕНКО.

Он также сказал, что, бесспорно, Президент Украины должен избираться всенародно и представлять волеизъявление всего населения государства, а не только депутатов парламента. А.МАТВИЕНКО напомнил, что свое отношение к избранию Президента парламентом выразил украинский народ на Майдане 2004 года.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЁВ инициирует внесение изменений в Конституцию, чтобы Президент Украины избирался парламентом, а не всенародно.

Так, Е.КУШНАРЁВ считает, что избрание Президента парламентом «закономерно, учитывая полноценную парламентско-президентскую республику. В странах с таким устройством власти Президент избирается парламентариями. Это снимает проблему двоевластия, но вместе с тем дает возможность главе государства выступать арбитром в спорах и оставаться гарантом Конституции».

«При этом речь не идет об импичменте, как кое-кто себе представляет, - говорит Е.КУШНАРЁВ. - Это полностью закономерный процесс».

Е.КУШНАРЁВ сообщил, что сейчас он работает над детализацией этих положений, и будет предлагать фракции Партии регионов «двигаться именно этим путем. Вносить соответствующий законопроект в парламент относительно изменений в Конституцию, поскольку речь идет не только о механизме избрания Президента, но и о дальнейшем серьезном перераспределении полномочий, то есть передаче ряда президентских полномочий парламенту».