Я не иду: глава "Укрзализныци" опроверг слухи об отставке

Председатель ПАК "Укрзализныця" Войцех Балчун опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ о его намерении оставить свою должность.

"Я не ухожу в отставку! Немало тех, кто хочет этого. Но слишком много надо сделать для Украины, чтобы я мог позволить себе эту слабость! P. S. Передайте всем, кто тратит зря время, бумагу и деньги", - написал Балчун на своей странице в сети Facebook.

Читайте такжеВ случае бездействия "Укрзализныци" перевозки в Украине могут перейти под контроль РФ – эксперт

Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на источники в Кабинете министров о том, что глава "Укрзализныци" Балчун уйдет в отставку, поскольку он не имеет комплексного плана перспективного видения реформирования и дальнейшего развития железных дорог в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян раскритиковал нового руководителя "Укрзализныци" Балчуна за медленное реформирование ведомства, а также обвинил его в том, что руководство компании не предоставило министерству план развития «Укрзализныци» в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Балчун заявил, что в последнее время отношения между руководством "Укрзализныци" и Мининфраструктуры стали напряженными.

Во время заседания правительства, представляя отчет о текущем состоянии "Укрзализныци", а также о результатах своей работы во главе компании, Балчун заявил о саботаже инициатив по реформированию "Укрзализныци" на всех уровнях компании.

Вместе с тем, министр Омельян отметил, что готов поддержать все инициативы для прозрачного реформирования "Укрзализныци", но в то же время выступает "против ситуации, когда одна мафия сменяет другую".

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство должно предоставить полную политическую поддержку менеджмента «Укрзализныци» во главе с Балчуном для проведения реформ в компании.