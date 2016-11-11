Трампобесие

Знаете, что мне напоминает истерия вокруг избрания Дональда Трампа президентом США? Только не обижайтесь: ситуацию на Донбассе весной 2014 года.

Я имею в виду психологическую ситуацию: когда в силу массированной обработки не очень развитых мозгов средствами пропаганды и недобросовестной информации куча народу вдруг поверила в реальное существование надуманных врагов – Правого сектора, бандеровцев, фашистов и т.п. И уже вскоре истерия по поводу виртуальной угрозы вылилась в реальные кровавые действия. Фашистов не нашли, а две украинские области угробили и кучу народу положили, и края не видно.

Трамп и в самом деле особых симпатий не вызывает. Но оголтелая антитрамповская кампания невольно стала наводить на мысли: что же так играют в одни ворота, так ли ужасен на самом деле Трамп?

Сравнение хромает? Не так уж сильно. Что мы видели и видим в ситуации с Трампом? На этапе избирательной кампании людям по всему миру, и Украина не стал исключением, упорно навязывали образ Трампа как расиста, гомофоба, исламоненавистника, человека, не уважающего женщин и т.п. Выдергивая неуклюжие высказывания, выкапывая разные грешки многолетней давности, вбивали людям в мозги простой тезис: Трамп – бяка. И поэтому голосовать нужно только за Хиллари Клинтон. При этом о нюансах самой Хиллари – от сомнительного состояния ее здоровья до несомненных коррупционных деяний Фонда Клинтонов, аккумулировавшего громадные средства, в том числе – от российских олигархов, предпочитали не распространяться. Главное: не пустить к власти Трампа, неполиткорректного и непредсказуемого. И практически вся аргументация заключалась в переходе на личности.

Трамп и в самом деле особых симпатий не вызывает. Но оголтелая антитрамповская кампания невольно стала наводить на мысли: что же так играют в одни ворота, так ли ужасен на самом деле Трамп?

Сегодня задним умом уже окрепли многочисленные аналитики и политики, задним числом подтирающие свои бойкие наезды на Трампа. В причинах его неожиданного успеха эксперты разобрались и даже отчасти стали сами себя успокаивать: мол, во-первых, предвыборные речи это одно, а практическая работа президента США – это другое; во-вторых, мы малость того, перегнули палку, малюя Трампа таким уж исчадием ада; поживем – увидим и т.д.

Но это пусть умные аналитики продолжают убеждать нас в том, что они в глубине души всегда подозревали, что Трамп победит. Хотя тщательно скрывали это от нас. Однако и в самом деле имел место такой социологический феномен, повлиявший на соцопросы среди американских избирателей. Множество людей из условно интеллигентной и либеральной среды, которые собирались голосовать за Трампа, попросту боялись обнародовать свое мнение, опасаясь осуждения окружающих. Как же – все порядочные люди против этого клоуна, а вы вдруг за, стыдно. Вот и говорили на соцопросах, что за Клинтон, а голосовали за Трампа. Кстати, нам же все время твердили, что Хиллари безоговорочно лидирует, все опросы это показывают, ну и получите серпрайз. Либеральная среда нередко бывает не менее нетерпимой и тоталитарной, чем самая фашистская. Когда люди живут не своим умом, а тем, что им вложили в мозги СМИ, это всегда плохо, не важно – с каким знаком.

Трамп еще ничего не сделал и никого не покусал. Но страсти кипят

Однако я не об этом. А о том, что все эти демонстрации протеста, вспыхнувший интерес к эмиграции из США, гневные письма, перемывание костей Мелании Трамп и проч. мало чем отличаются от страхов типа «Бандера придет – порядок наведет». Как удачно отметили в сети по поводу парада 7 ноября на Красной площади: «Скажите им кто-нибудь, что Гитлер уже умер, сколько можно воевать?» Это вещи примерно того же порядка. Трампа уже избрали, так уж случилось, что в Америке нашлось 59 миллионов белых 45-летних малообразованных мужчин (такой портрет трамповского избирателя нам рисовали). Так что узбагойтесь, как говорится, и живите дальше.

Трамп еще ничего не сделал и никого не покусал. Но страсти кипят. Даст Бог, до инаугурации выкипят. Тогда и посмотрим, тогда и поговорим. Но пока очень не хотелось бы, чтобы виртуальные ужасы привели к реальным беспорядкам и жертвам.

Мы это уже проходили.

Игорь Левенштейн