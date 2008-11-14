Тимошенко намерена поговорить с Путиным «тет-а-тет»

С глазу на глаз со своим колегой Владимиром Путиным должна встретиться в пятницу в Кишиневе премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата российского правительства Юрий Ушаков. По его словам, премьеры встретятся "на полях" Совета глав правительств СНГ в Молдове.

Владимир Путин намерен обсудить с Юлией Тимошенко внутриполитическую ситуацию в Украине и вопрос сотрудничества в газовой области, передает 5 канал.