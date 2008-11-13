Павленко посадил свое министерство на «голодный паек»

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО подписал приказ "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению жесткого режима экономии бюджетных средств в 2008-2009 годах".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсемьи, отметив, что такое решение принято с целью минимизации негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Этот план по обеспечению жесткой экономии средств состоит из 12 направлений деятельности и предусматривает, в частности, сокращение помесячных объемов расходов Министерства и образованных в его составе правительственных органов государственного управления на оплату транспортных услуг, услуг связи, командировки за границу, представительские расходы не менее, чем на 10% по сравнению со среднемесячными показателями июля-октября 2008 года.

Планом предусмотрено прекращение приобретения министерством автотранспорта, офисной мебели, мобильных телефонов, ноутбуков, бытовой техники. Приказ запрещает использование бюджетных средств для проведения праздничных мероприятий, кроме случаев, когда выполнение указанных мероприятий поручается министерству решениями Верховной Рады Украины, Президента Украины и Кабинета министров Украины.

По данным пресс-службы, до 20 ноября в Министерстве будет разработан и утвержден план мероприятий по энергосбережению на 2008-2009 годы, обеспечено сокращение расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Бюджетные ассигнования, прежде всего, будут направляться в завершение начатого строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов со степенью готовности более 80%.

При подготовке смет расходов на реализацию программ (проведение мероприятий) государственной политики по вопросам детей, молодежи, женщин и семьи, а также на предоставление финансовой поддержки молодежным и детским общественным организациям затраты на полиграфические, информационные услуги, приобретение (изготовление) сувенирной и наградной атрибутики, раздаточных материалов не будут превышать 20% от общей суммы расходов по смете, подчеркнули в Минсемьи.