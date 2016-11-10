Всемирный банк поможет НАПК усовершенствовать систему е-декларирования

Об этом НАПК договорилось с экспертами Банка - руководителем рабочей группы Дэвидом Бернштейном и специалистом финансового сектора Лорой Поп, которые сейчас находятся с миссией в Украине, сообщает пресс-служба агенства.

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Эксперты Всемирного банка также провели оценку технического прогресса в интеграции государственных баз данных и электронной системы декларирования имущества для обеспечения автоматизированных проверок.

Во время встречи шла речь об устранении технических проблем и совершенствования работы Единого государственного реестра деклараций в части верификации полученных деклараций и разработки методологии анализа рисков.

По мнению Лоры Поп, эти процессы должны происходить параллельно с внедрением автоматизированной проверки представленных е-деклараций.