Литвин делает большие глаза

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН сообщил журналистам, что только что узнал о выдвижении своей кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.

Вместе с тем, он не стал прогнозировать возможность своего избрания.

«Я только что узнал. Я знаю точно, что у меня есть 21 гарантированный голос», - сказал В.ЛИТВИН.

В свою очередь, представитель фракции Коммунистической партии Адам МАРТЫНЮК отказался комментировать возможность поддержки его фракцией кандидатуры В.ЛИТВИНА.

Он также не сообщил, будет ли фракция КПУ выдвигать свою кандидатуру.

«Скоро узнаете», - заявил А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании народного депутата Украины Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады Украины.

Автор документа, народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).

Как указывается в пояснительной записке, проект постановления внесен с целью обеспечения эффективности и непрерывности функционирования парламента, выполнения Конституции и законов Украины, а также требований Регламента Верховной Рады Украины.

12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.