ЦИК зарегистрировала 12 новых депутатов вместо перешедших в правительство

Центральная избирательная комиссия, в соответствии с решением Верховной Рады Украины, отменила регистрацию 12 народных депутатов, перешедших в правительство.

Как передает корреспондент, такое решения принято сегодня в ходе заседания ЦИК.

В частности, ЦИК досрочно прекратила полномочия народных депутатов Украины: Николая АЗАРОВА, Владимира КОЗАКА, Владимира РЫБАКА, Сергея ТУЛУБА, Виктора ЯНУКОВИЧА, Василия ДЖАРТЫ, Андрея КЛЮЕВА (Партия регионов); Юрия ПАВЛЕНКО и Бориса ТАРАСЮКА (блок «Наша Украина»); Николая РУДЬКОВСКОГО, Станислава НИКОЛАЕНКО и Валентины СЕМЕНЮК (СПУ).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины прекратила полномочия этих 12 народных депутатов 12 сентября.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 депутатов от Партии регионов, 2 – от «Нашей Украины» и 3 – от Социалистической партии Украины.

В частности, депутатами от Партии регионов зарегистрированы: Игорь МИТРОШКИН (№195), Владимир ФАЛЬКО (196), Василий ДЕМЧИШИН (197), Михаил РАЗГОНЯЕВ (198), Николай ЯКИМЕНКО (199), Владимир ЛИТВИНОВ (200), Владимир ДЕМИДКО (201).

От блока «Наша Украина» зарегистрированы: Сергей БЫЧКОВ (№83) и Владимир СКЛЯР (84).

От СПУ зарегистрированы: Василий БОГАЧУК (№34), Геннадий САВОСИН (35) и Юрий ЗУБОК (36).