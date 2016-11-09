Яценюк: против строительства границы с РФ выступают российские СМИ, Оппоблок, Тимошенко и "Интер"

«Рубеж должен быть построен. Граница – это не великая китайская стена. Граница – это первая линия обороны в соответствии с проектом, который разработан специальными институтами», - подчеркнул лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Отвечая на вопрос журналиста относительно критики проекта государственной границы, Арсений Яценюк подчеркнул: «Представьте, что вы хотите купить дом. Отдали строителям 10% денег. Приходите к ним и говорите: где мой дом? А там фундамент стоит только первый этаж. Вы говорите: меня это не устраивает... Проект завершен только тогда, когда он полностью профинансирован и построен».

Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство под его председательством начал строить границу с Россией, что не делалось в течение 25 лет независимости: «Я четко отметил, что это первая линия обороны. Проект разработали специальные институты, которые приглашали в том числе экспертов из Израиля, из стран-членов ЕС».

«Это не проект против танков. Его никто никогда таким не строил. Это такой же проект, как сейчас строят в Литве. Где стоят умные модули, есть рокадная дорога, сетка, средства электронного контроля, применяются беспилотники. Это обустройство государственной границы страны», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Поедьте посмотрите в Харькове тот отрезок границы, где достроено. Где стоят боевые модули, летают беспилотники...» - сказал Арсений Яценюк.

«Пограничная служба никогда такого раньше не делала, но они начали. То есть в стране наконец появилась граница!» - добавил он.

Кроме того, напомнил Арсений Яценюк, изначально проект оценивали в 1 миллиард американских долларов, «но после трех итераций он стал стоить 4 миллиарда гривен, что по нынешнему курсу – 150 миллионов долларов»: «то Есть мы сократили стоимость этого проекта в шесть раз».

«Если где-то какая-то строительная фирма что-то неправильно сделала и где-то «спилили» - пусть отвечают. Я не строитель, я бывший премьер, а тогда – действующий премьер. Я не строитель границ, я политик. И я выполнил и буду выполнять свою политическую миссию и функцию. В стране будет граница», - сказал он.

«Кто критикует проект «Стена»? Российские СМИ, Оппозиционный блок, Тимошенко и канал «Интер»... Меня вообще удивляет постановка вопроса, когда люди выступают против границы! Причем у нас длинная граница в Европе. И эти люди выступают против границы с кем? С военным союзом ОДКБ, где Беларусь и Российская Федерация? Это с ними нам не надо границы?! Я не заодно с такими политиками, я против них. Против тех, кто выступает против строительства государственной границы», - подчеркнул Арсений Яценюк.