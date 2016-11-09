Посол США в России не ожидает "перезагрузки" отношений Москвы и Вашингтона
Посол США в России Джон Теффт не ожидает «перезагрузки» отношений Москвы и Вашингтона при новой американской администрации, но «будет прогресс».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам в Москве.
«Я не говорю, что у нас будет какая-то новая перезагрузка, но я думаю, что мы будем взаимодействовать по наиболее важным вопросам, в том числе по вопросам национальной безопасности», - сказал Теффт.
Он подчеркнул, что отношения США и России преемственные.
«У нас есть вопросы, по которым стороны сохраняют существенные разногласия, например, Сирия или Украина. Но я думаю, что новая администрация постарается продвинуться в разрешении этих противоречий. Я надеюсь, что российская сторона также будет готова это сделать», - сказал американский посол.
По его мнению, Россия останется одной из ключевых тем в американской внешней политике и при новой администрации.
«Можно говорить точно, что Россия останется одним из главных вопросов, наряду с Китаем, вопросами торговли, НАТО», - отметил он.