Посол США в России не ожидает "перезагрузки" отношений Москвы и Вашингтона

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам в Москве.

«Я не говорю, что у нас будет какая-то новая перезагрузка, но я думаю, что мы будем взаимодействовать по наиболее важным вопросам, в том числе по вопросам национальной безопасности», - сказал Теффт.

Он подчеркнул, что отношения США и России преемственные.

«У нас есть вопросы, по которым стороны сохраняют существенные разногласия, например, Сирия или Украина. Но я думаю, что новая администрация постарается продвинуться в разрешении этих противоречий. Я надеюсь, что российская сторона также будет готова это сделать», - сказал американский посол.

По его мнению, Россия останется одной из ключевых тем в американской внешней политике и при новой администрации.

«Можно говорить точно, что Россия останется одним из главных вопросов, наряду с Китаем, вопросами торговли, НАТО», - отметил он.