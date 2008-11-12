Из кризиса нельзя делать шоу - Ющенко назвал 5 принципов спасения экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает пять принципов предотвращения рецессии украинской экономики.

«Мы должны действовать по пяти простым принципам. Эти принципы - суть моей позиции, моего плана действий, моей доктрины», - заявил глава государства во время общенационального антикризисного совещания, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, первый принцип - преференция национального производителя. «Мы сейчас имеем первую ситуацию, когда ресурс МВФ может направляться на рефинансирование экономики», - сказал Президент. Он заверил, что, несмотря на то, что этот принцип не полностью совпадает с ценностями либеральной экономики, сам принадлежит к его твердым и последовательным сторонникам. «Я буду жестко настаивать, чтобы на государственную поддержку рассчитывал только тот, кто осуществляет производство в Украине, имеет украинского подрядчика или использует продукцию национального производителя», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Второй принцип - обеспечение исчерпывающей поддержки экспорта и усмирение потребительского импорта. «Государство должно применить все инструменты содействия для тех, кто приносит валюту в страну. Использовать драгоценные валютные резервы, чтобы финансировать иностранного производителя - это политика порочная. Мы способны прожить без дорогих иностранных автомобилей, но нам нужно спасти национальную экономику», - объяснил Президент.

Третий принцип - максимальное сокращение всех непродуктивных расходов. «Этот принцип является понятным для каждой семьи. Он должен быть применен для государственного бюджета и естественных монополий», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Четвертый принцип касается политики и политиков. «Из кризиса нельзя делать шоу. Я требую от политиков - хватит бездумной игры на публику. Хватит страстей, которые больше подходят телевизионным сериалам. Хватит непонятных совещаний, которые порождают пустые, несистемные документы, в которых название важнее содержания. Хватит снимать с себя ответственность. И хватит стараться угодить всем за счет государства», - призвал Президент. «Нам нужно одно - реальная, осмысленная, системная программа работы. Без популизма. Давайте не думать о выборах, давайте подумаем об Украине, об избирателях», - сказал он.

Пятый принцип - социальная ответственность. «Мы будем поддерживать и индексировать социальные стандарты на уровне не меньше, чем они сегодня достигнуты. Мы не допустим падения реальных социальных стандартов. Все, что будет забирать инфляция, мы будем компенсировать», - сказал Президент, отметив, что это должна быть принципиальная позиция в социальной политике.

Отдельно Президент отметил, что на фоне этих событий долг работодателей - максимально воздерживаться от увольнений и, в случае острой необходимости, проводить сокращение исключительно по закону. По убеждению Президента, соблюдение трудового законодательства должно контролироваться Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами.

Он призвал предотвратить критические шаги в деле занятости, в частности, при помощи нестандартных выходов. Например, если в одном регионе в смежных отраслях одновременно наблюдается и значительное количество вакансий, и массовые увольнения, то одним из вариантов может стать не увольнение, а командировка заинтересованных работников на свободные рабочие места.

Президент сообщил, что реализация названных принципов должна осуществляться через конкретные инструменты. Они изложены в проекте Указа, который сформирован по итогам серии обстоятельных консультаций, сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что указ будет подписан в ближайшее время с учетом тех предложений, которые прозвучат на совещании.