Перерыв в ВР продлен до 13.20: БЮТ требует созвать согласительный совет

В Верховной Раде Украины продлен перерыв до 13.20. Блок Юлии Тимошенко требует проведения заседания Согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, через 20 минут после заблокирования трибуны депутатами БЮТ первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК не смог сесть на место председателя и вынужден был стоя объявлять, что перерыв в работе пленарного заседания продлен на полчаса.

В данное время по требованию фракции БЮТ будет проведено заседание Согласительного совета.