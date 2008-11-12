Медведько: у ГПУ нет ни одного уголовного дела против нардепов

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что уголовных дел в отношении народных депутатов в производстве правоохранительных органов нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.

«Уголовных дел в отношении народных депутатов в производстве правоохранительных органов на данный момент нет, поэтому оснований, чтобы генеральный прокурор обратился с соответствующим представлением (в парламент) нет», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В частности, комментируя заявления СБУ о причастности к рейдерскому захвату «Днепровского вагоноремонтного завода» народного депутата Ивана СИДЕЛЬНИКА, А.МЕДВЕДЬКО подтвердил наличие уголовных дел, возбужденных в отношении заместителя и судьи хозяйственного апелляционного суда Сумской области, однако заметил, «что на сегодня сведений о причастности народного депутата СИДЕЛЬНИКА по этим уголовным делам нет». В то же время, он отметил, что по материалам СБУ о возможной причастности И.СИДЕЛЬНИКА к рейдерскому захвату предприятия проверка продолжается.

Говоря об упреках СБУ в адрес народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ о его причастности к незаконному предоставлению статуса участника боевых действий кругу лиц, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что материалы, которые поступили от СБУ в прокуратуру Киева, по ним 15 октября в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

«Сейчас вытребован этот материал и мы ему после изучения дадим надлежащую правовую оценку», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о наличии информации относительно противоправной деятельности двух народных депутатов, которые упоминаются в материалах дел о контрабанде.

Он дал понять, что народные депутаты, причастные к деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой, входят в состав парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Тогда же В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности передала в Генеральную прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Г.МОСКАЛЯ.