Началась встреча президентов Украины и Словении: будет подписан ряд двусторонних документов (фоторепортаж)

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

«Начались переговоры президентов Украины и Словении», - написал спикер.

Как сообщила пресс-служба главы государства, перед началом встречи на площади Конгресса с воинскими почестями состоялась официальная церемония встречи президента Украины с супругой.

Президентские пары встретились в Золотом зале дворца президента Словении, где состоялось краткое общение. В Большом зале дворца состоялась церемония обмена государственными наградами – глава украинского государства вручил президенту Словении орден Свободы, а Пахор вручил Порошенко высшую государственную награду Словении – орден «За исключительные заслуги» Республики Словения.

По завершении встречи под председательством президентов состоятся переговоры делегаций двух стран, по результатам которых запланировано подписание украинско-словенских двусторонних документов.

После этого президенты проведут совместную встречу с представителями СМИ.

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Как сообщал УНИАН, по результатам переговоров двух президентов будет подписан ряд двусторонних документов.

Кроме того, Порошенко проведет встречи с премьер-министром Республики Словении Миро Цераром и председателем государственного собрания Республики Словения Миланом Брглезом. Запланирована встреча президента Украины с мэром Любляны Зораном Янковичем.

Глава государства встретится с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе тех, которые работают на украинском рынке.

Порошенко также пообщается с украинской общиной и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в Любляне.