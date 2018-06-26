Парламент легализует “изменников” и “отступников”

Верховная Рада приняла за основу проект постановления о внесении изменений в статьи 59–61 Регламента Верховной Рады. На будущей неделе ее проголосуют (можете не сомневаться) в целом.

О том, что надо принять изменения в Регламент, позволяющие депутатам от “Нашей Украины” вступать в новое большинство, юристы Партии регионов заговорили на следующий день после создания нынешней коалиции. Но тогда не было у парламентариев формального права входить в большинство “по одному”.

Пока депутаты отрабатывали свой бархатный сезон на майамско-сейшельских округах, народный депутат Партии регионов Елена Лукаш не теряла времени. Текст соответствующего постановления был тщательным образом проработан, зарегистрирован и вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

И не просто вынесен, а с эффектом обставлен. В канун его рассмотрения вице-спикер Адам Мартынюк заявил, что есть угроза роспуска БЮТ. Дело в том, что согласно нормам действующего Регламента количество депутатов во фракции должно быть не меньше минимального количества мандатов, полученных соответствующими партиями на выборах. А поскольку де-факто несколько человек уже исключены из фракции БЮТ и депутатов там меньше, чем было зарегистрировано по результатам выборов, то на протяжении пятнадцати дней Председатель Верховной Рады должен принять решение о роспуске фракции.

Поэтому для того, чтобы “дорогую” всем фракцию не распустить, нужно срочно изменить норму Регламента. А заодно провести еще пару-тройку изменений, чтобы якобы-оранжевые не “барахтались” во внефракционных, а пополняли ряды большинства.

Вот и вышло, что этим постановлением из Регламента два предложения исключили. И в Регламент два предложения прибавили.

Исключили уже упомянутую первую часть статьи 59 о том, что минимальное количество нардепов во фракции должно быть не меньше минимального количества мандатов, полученных соответствующими политическими партиями по результатам выборов.

И исключили четвертую часть статьи 60, которая дополняет упомянутую и согласно которой депутатская фракция, состав которой становится меньше требуемого минимального числа народных депутатов (то есть мандатов в ней меньше, чем зарегистрировано по результатам выборов), через 15 дней после дня наступления такого факта объявляется распущенной.

Включены же такие две позиции.

Статья 59 дополнена четвертой частью: “Народный депутат, исключенный из состава депутатской фракции является внефракционным”.

Статья 61 тоже получила четвертую часть: “Внефракционный депутат имеет право по личному заявлению войти в состав коалиции”.

Вот и все изменения. Беспокойство о судьбе БЮТ и судьбе исключенных из нее депутатов, которой объясняют с экранов появление этого постановления его авторы (Адам Мартынюк и Елена Лукаш), на самом деле не более чем легализация статуса внефракционных депутатов и «добро» им на “принятие на баланс” в большинстве.

УНИАН обратился к провластным и оппозиционным политикам с просьбой прокомментировать это постановление и конкретно статьи Регламента, в которые внесены изменения.

Елена Лукаш (Партия регионов):

– Конституция Украины предусматривает, что лицо, написавшее заявление о выходе из фракции, теряет статус народного депутата на основании решения высшего руководящего органа партии. Но есть лица, которые не писали заявления о выходе из фракции. Они исключены решением фракции. Юристы различают понятие выход и исключение. Выход – сознательное, самостоятельное, волевое, интеллектуальное действие по решению своей судьбы. А исключение – это принудительное действие другого лица в отношении тебя.

У нас на сегодня есть несколько народных депутатов, которые исключены из фракции, но они не писали заявлений о выходе, поэтому они не теряют статуса народного депутата. Но каков их статус, если труд в парламенте предусматривает лишь труд в составе определенной фракции? Де-факто внефракционные уже существуют, и мы лишь закрепляем статус-кво де-юре.

– То есть вместо того, чтобы пойти путем “укрепления императивного мандата” и дополнить статью пунктом, что полномочия слагают и те депутаты, которые исключены из фракции, вы ослабили императивную норму...

– На сегодня императивного мандата не существует. Есть лишь законодательная привязка депутата к фракции и блоку, с которым он избирался. Но если сама фракция будет лишаться такого депутата, то он не теряет депутатского статуса.

Александр Турчинов (БЮТ): – Эти все изменения постановлением вносятся лишь для одного – чтобы легализовать коррупцию в Верховной Раде. Легализовать тех, кто изменил своей партии, своим избирателям. Для тех изменников и посылается сигнал, мы вас, мол, ждем, берем на баланс, вас ожидает причал...

Николай Томенко (БЮТ):

– С точки зрения интересов большинства, Партия регионов действует понятно и прагматично. Этим постановлением она хочет дать аргументы тем, кто выходит из нашей фракции и фракции “Наша Украина”, – они, мол, будут иметь отдельный статус, с ними будут считаться.

"Регионы" прогнозируют, что выход депутатов из фракций, не входящих в большинство, будет продолжаться, и со временем наберется своеобразная “самостоятельная фракция” внефракционных.

Это постановление – шаг к отмене императивного мандата. Такова логика политической жизни, и это совпадает с интересами многих народных депутатов, которые хотят быть более самостоятельными и независимыми от генеральной линии партии.

С точки зрения оппозиционной фракции, это постановление – против нас, но нам нужно лучше думать над механизмами ответственности при составлении списков кандидатов в депутаты.

Маша Мищенко