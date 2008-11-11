В БЮТ назвали Семенюк тормозом приватизации

Сегодня фракция Блока Юлии Тимошенко будет настаивать на срочном рассмотрении Верховной Радой вопроса о смене руководства Фонда государственного имущества Украины.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Политик сказал, что такое решение БЮТ принял, руководствуясь тем, что нормальная деятельность Фонда госимущества – это одно из условий выведения Украины из финансово-экономического кризиса.

«Одной из антикризисных мер, принятых парламентом, является создание стабилизационного фонда за счет приватизационных средств. Это означает, что каждая гривня, которая сегодня хранится в украинских банках, обеспечена, в том числе, поступлениями от приватизации. Действующее руководство Фонда является тормозом приватизации в Украине уже на протяжении последних трех лет. Только на протяжении 2007-2008 года ФГИУ смог недосчитать приблизительно 16 млрд. грн., хотя темпы сокращения количества государственного имущества не уменьшались. Именно поэтому БЮТ будет продолжать настаивать на освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности и назначении нового председателя ФГИУ», - отметил ПИСАРЕНКО.

По его словам, в Верховную Раду уже передано обращение Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации о несоответствии руководства ФГИУ занимаемой должности.

«Нужно наконец прекратить разбазаривать госимущество теневым образом, как это привыкли делать последние три года в этом государственном учреждении», - добавил парламентарий.

В.ПИСАРЕНКО заявляет, что БЮТ также будет настаивать на привлечении руководства ФГИУ к ответственности за коррупционные деяния.

«Известно, что руководство ФГИУ причастно к коррупционным злоупотреблениям и обворовываниям миллионов граждан Украины. Сегодня один из заместителей Генерального прокурора покрывает коммерческую сторону деятельности Фонда, обеспечивая нормальный сон коррупционеров. Но в Фонде госимущества должны помнить, что срок привлечения к криминальной ответственности по такой категории дел составляет не один год, и возможно, уже следующее руководство Генеральной прокуратуры доведет все дела до конца», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 ноября, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция требует на этой неделе рассмотреть в Верховной Раде вопрос об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ.

В то же время И.КИРИЛЕНКО отметил, что речь пока идет только об освобождении председателя Фонда госимущества, а вопрос о назначении нового руководителя этого ведомства нуждается в дополнительных консультациях.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция Партии регионов не будет голосовать за вопрос отставки В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности главы ФГИУ.