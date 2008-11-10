Лидер ЕЦ уверен, что досрочные парламентские выборы неизбежны

Народный депутат, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ уверен, что досрочные парламентские выборы неизбежны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня для страны основным заданием является разрешение экономического кризиса. Именно это, по моему мнению, стал основным фактором приостановки Виктором ЮЩЕНКО процедуры досрочных выборов», – заявил лидер “Единого Центра”.

Однако, по мнению И.КРИЛЯ, это не означает, что выборы не состоятся. «Глава государства проявил политическую волю и дал парламентариям еще один шанс. Однако со времени приостановки действия указа парламент больше находился в режиме блокирования трибуны, чем производительной работы. Принятие одного закона за неделю воспринимается некоторыми едва ли не как подвиг», - отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ считает, что такие действия в очередной раз подчеркивают наличие не только экономического, но и политического кризиса. «Поэтому выборы, как средство лечения парламента, неизбежны. Но время их проведения корректируется борьбой с кризисом, что для Президента является приоритетом в существующих условиях», - сказал председатель “Единого Центра”.