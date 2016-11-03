Порошенко хочет обойти Сингапур по образцовости борьбы с коррупцией: "Даже 16 месяцев не собираемся ждать"

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Львовском экономическом форуме.

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«Анализ опыта многих стран свидетельствует о достижении первых неоспоримых результатов изменений через три-семь лет после их начала. Сингапур, который является образцом борьбы с коррупцией, первые результаты получил через 16 лет. И я говорю, что у нас нет этих 16 лет, мы даже 16 месяцев не собираемся ждать. Нам результаты реформ нужны уже и сейчас», - подчеркнул Порошенко.